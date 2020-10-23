Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 23 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг, трейдеры оценивали комментарии спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси о ходе переговоров, касающихся нового пакета стимулирующих мер. Пелоси сказала, что соглашение по поводу новых стимулов "уже на подходе". Она также добавила: "Если бы мы не добивались прогресса, я бы не потратила на эти обсуждения и пяти секунд". Пелоси выразила уверенность в желании обеих сторон прийти к соглашению. Между тем она отметила, что стороны еще должны урегулировать разногласия относительно ряда ключевых вопросов, и предупредила, что процесс написания и одобрения законопроекта может занять "какое-то время".

Поддержку индикаторам также оказали статистические данные по рынку труда США. Опубликованные в четверг статданные показали, что число новых заявок на пособие по безработице в США снизилось до минимума с начала пандемии. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 55 тыс., до 787 тыс. человек. Таким образом, число новых заявок стало минимальным с начала пандемии. Однако показатель остается значительно выше докризисного уровня. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 842 тыс., а не 898 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что число заявок на прошлой неделе составит 860 тыс., сообщает Trading Economics.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу в основном повышаются вслед за позитивной динамикой на американском рынке акций. В частности, трейдеры позитивно оценивают ход переговоров, касающихся нового пакета мер по поддержке американской экономики. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,28%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:48 мск поднялся на 0,34%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:50 мск снизился на 0,33%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов опустился на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу и могут завершить неделю в небольшом минусе. Оптимизм инвесторов относительно возможного принятия нового пакета стимулирующих мер в США в ближайшее время омрачает угроза, которую представляет возобновившийся рост числа заражений коронавирусом для спроса на энергоносители. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в пятницу составила $42,27 за баррель, что на 0,45% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 1,8%. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $40,42 за баррель, что на 0,54% ниже уровня предыдущей сессии. Накануне они подорожали на 1,5%.

Поддержку нефтяным котировкам накануне оказало заявление президента России Владимира Путина о том, что, по его мнению, в настоящее время нет необходимости менять сделку ОПЕК+. При этом он не исключил возможность продления или углубления ограничений по добыче нефти в будущем. "Мы считаем, что сейчас нам нет необходимости ничего менять, но мы не исключаем, что мы можем или сохранить действующие ограничения на добычу, не снимать их так быстро, как мы предусматривали это делать ранее, а если потребуется, может быть, примем и другие решения по дальнейшему сокращению. Но пока мы такой необходимости не видим", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,419 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,46 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 октября снизился всего на 0,004% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,63 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,016%, поднявшись до 708,78 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-13R" (+0,58%), "ЕвроХим-001P-08" (+0,35%) и "Металлоинвест БО-04" (+0,17%), а в лидерах снижения - облигации "Банк ФК Открытие БО-ПО6" (-0,6%), "ВЭБ.РФ-001Р-18" (-0,42%) и "Газпром БО-22" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 61,6% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-333R на 615,952 млн рублей номинальным объемом 1 млрд рублей, 99,74% выпуска ИОС_PRT_RBChips-5Y-001Р-336R на 1,496 млрд рублей номинальным объемом 1,5 млрд рублей, 99,31% выпуска ИОС_PRT_MEGATRENDS-5Y-001Р-338R на 1,490 млрд рублей номинальным объемом 1,5 млрд рублей, 41,45% выпуска ИОС_PRT_GL-RECOVERY-5Y-001Р-340R на 621,7 млн рублей номинальным объемом 1,5 млрд рублей, 62,67% выпуска ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-351R на 626,7 млн рублей номинальным объемом 1 млрд рублей. Срок обращения выпусков - 5 лет. По облигациям предусмотрен один купон, ставка - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) разместило бессрочные бонды серии 001Б-04 объемом 80 млрд рублей по ставке 7,25% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 16 октября. Премия для расчета 2-10-го купонов установлена в размере 165 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Структура выпусков предполагает, что на эту дату и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 5 лет после размещения (с 11-го по 20-й купоны) step-up составит 45 базисных пунктов, через 10 лет и каждые последующие 5 лет (с 21 купона и далее) - 95 базисных пунктов.

ООО "СУЭК-Финанс" полностью разместило выпуск 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей серии 001Р-06R по ставке 6,7% годовых. Сбор заявок прошел 15 октября. В процессе премаркетинга объем размещения был увеличен с 10 млрд до 14 млрд рублей. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в январе этого года. Объем размещения изначально составлял не менее 15 млрд рублей и был увеличен до 30 млрд рублей. Объем спроса на выпуск превысил 42 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 6,9% годовых, ей соответствует доходность к 5-летней оферте на уровне 7,02% годовых.

АО "ДОМ.РФ" определило ставку 30-го купона облигаций серий А24 и А26 в размере 4,3% годовых. Компания завершила размещение облигаций серии А24 объемом 6 млрд рублей в декабре 2012 года. Бумаги имеют 37 квартальных купонов. Ставка текущего купона составляет 0,05% годовых. Выпуск серии А26 на 6 млрд рублей размещен в июне 2013 года. По нему предусмотрена выплата 65 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 0,05% годовых. Все выпуски имеют амортизационную структуру погашения.