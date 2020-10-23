Рубль в пятницу может стабилизироваться около 77 руб./$1 - Sberbank CIB

Рубль в пятницу может стабилизироваться около 77 руб./$1, отмечается в комментарии Sberbank CIB.

"Утром в пятницу доллар укрепляется, а статистика из Европы, вероятно, будет пессимистичной, поэтому евро может отступить до $1,177, а рубль — до 77 за доллар. Однако после открытия торгов в США спрос на рубль должен усилиться, и он может восстановиться до 76,5. Заседание ЦБ РФ, вероятно, почти не повлияет на валютный рынок", - пишут аналитики банка.