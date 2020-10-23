Интерес к акциям EM возвращается, но РФ по-прежнему в аутсайдерах - BCS GM

Интерес к акциям развивающихся рынков (EM) возвращается, однако России по-прежнему находится в аутсайдерах, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Кроме того, сохраняется спрос на облигации EM, отмечается в нем.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за данный период составил $20 млн против чистого притока в размере $60 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.