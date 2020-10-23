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Главная / Мнения аналитиков / Sberbank CIB ожидает в пятницу небольшого снижения российского рынка акций
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23 октября 2020 года 09:54
Sberbank CIB ожидает в пятницу небольшого снижения российского рынка акций
Российский фондовый рынок в пятницу может немного снизиться, отмечается в комментарии Sberbank CIB. "Прогресс в переговорах по стимулированию экономики США и хорошая отчётность американских компаний способствовали в четверг оптимизму. Индекс Мосбиржи по итогам дня прибавил 0,6%. Сегодня мы, тем не менее, ожидаем небольшого снижения российских акций в преддверии выходных и на фоне растущей заболеваемости COVID-19. Впрочем, в течение дня поддержку может оказать позитивная статистика по нефтяной отрасли", - отмечают эксперты банка.
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23 октября 2020 года 15:29
Базовый прогноз "ЛОКО-Инвеста" о вероятном снижении ключевой ставки ЦБ РФ до 4% в декабре 2020 года не меняется, учитывая ожидания снижения инфляции до 3-3,5% в 2021 г., ставку на укрепление рубля и стабилизацию на финансовых рынках, сообщается в комментарии. "ЦБ предпочел в пятницу, 23... читать дальше
.23 октября 2020 года 14:53
Аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) полагают, что курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 76,5-77,5 руб./$1 и 90-91 руб./EUR1, сообщается в комментарии банка. Рубль на текущей неделе немного укрепился, констатирует операционный директор казначейства УБРиР... читать дальше
.23 октября 2020 года 14:27
(добавлен 2-й абзац и расширен 3-й абзац) Интерес к акциям развивающихся рынков (EM) возвращается, однако Россия по-прежнему находится в аутсайдерах, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Кроме того,... читать дальше
.23 октября 2020 года 14:05
Технически индекс S&P500 демонстрирует склонность к консолидации, в пятницу его торги могут пройти в диапазоне 3415-3475 пунктов. говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Индикатор MACD пересек вниз нулевую отметку, что стало "медвежьим" сигналом. Тем не менее, в четверг S&P500 сумел... читать дальше
.23 октября 2020 года 13:35
Moody's ожидает рост кредитования в РФ в 2020г примерно на 10%, увеличение доли проблемных кредитов до 9,7%
Кредитование в РФ в 2020 году вырастет примерно на 10%, такую же динамику покажет и в 2021 году, ожидает рейтинговое агентство Moody's. "Мы ожидаем рост кредитования примерно на 10% и в этом году, и в следующем. Безусловно, важны детали. К примеру, даже просто ослабление рубля без всякого роста... читать дальше
.23 октября 2020 года 13:15
Аналитики "Фридом Финанс" считают, что до конца текущего года маловероятно снижение ключевой ставки, хотя Банк России и допускает такую возможность, говорится в комментарии компании. "23 октября 2020 года ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменений, тон релиза не стал более жестким. Регулятор... читать дальше
.23 октября 2020 года 12:56
Вероятно дальнейшее умеренное укрепление рубля на фоне налогового периода, отмечается в комментарии Банка "Санкт-Петербург". "Рубль в пятницу подрастает с возвращением глобальных инвесторов к риску, российская валюта уверенно прошла уровень 77 руб., за доллар дают около 76,25 руб. Учитывая... читать дальше
.23 октября 2020 года 12:40
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции"обновили топ-10 глобальных акций, еще сильнее увеличив концентрацию в потребительском секторе, доведя долю в портфеле до 40%. Эксперты инвестбанка добавили Adidas в топ-10. "Мы фиксируем прибыль в акциях одного из лидеров в сегменте молекулярной диагностики... читать дальше
.23 октября 2020 года 12:12
Рубль имеет больший потенциал укрепления в случае победы Д.Трампа, говорится в комментарии Росбанка. Об этом свидетельствует способность рубля укрепить позиции на очень малой порции позитивных (или даже нейтральных) новостей, полагают эксперты банка. "Рынки реагируют на итоги дебатов быстрее... читать дальше
.23 октября 2020 года 11:47
"Атон" подтверждает рейтинг "Полюса" на уровне "выше рынка", отмечая, что компания сможет сохранить впечатляющую динамику производства до конца текущего года, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании. ""Полюс" представил хорошие операционные результаты и подтвердил производственный... читать дальше
.23 октября 2020 года 11:36
Москва. 23 октября. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос вслед за фондовой Европой, подъем сдерживается просевшей нефтью; индекс МосБиржи превысил 2810 пунктов во главе с бумагами энергетических компаний. читать дальше
.23 октября 2020 года 11:23
Компании IT-сектора в условиях пандемии могут чувствовать себя лучше рынка, несмотря на высокую стоимость - "ФИНАМ"
Аналитики "ФИНАМа" в представленной стратегии на 4 квартал отмечают, что компании IT-сектора в условиях пандемии остаются одним из приоритетов, и, с учетом возобновляющихся ограничений в связи с коронавирусом, все еще могут чувствовать себя лучше рынка, несмотря на высокую стоимость. ... читать дальше
.23 октября 2020 года 11:04
(добавлен текст после 2-го абзаца) Интерес к акциям развивающихся рынков (EM) возвращается, однако России по-прежнему находится в аутсайдерах, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Кроме того, сохраняется... читать дальше
.23 октября 2020 года 10:46
Рубль в преддверии выходных останется в диапазоне 76,50-77,00 руб./$1, говорится в комментарии "ЛОКО-Инвест". "Повышенная волатильность в начале торгов в четверг на фоне возвращения "российской карты" в американскую повестку общий тренд не изменила, рубль вернулся к 76,40-76,60 руб./$1, -... читать дальше
.23 октября 2020 года 10:40
Москва. 23 октября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков и снижающейся нефти. читать дальше
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