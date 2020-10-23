Sberbank CIB ожидает в пятницу небольшого снижения российского рынка акций

Российский фондовый рынок в пятницу может немного снизиться, отмечается в комментарии Sberbank CIB.

"Прогресс в переговорах по стимулированию экономики США и хорошая отчётность американских компаний способствовали в четверг оптимизму. Индекс Мосбиржи по итогам дня прибавил 0,6%. Сегодня мы, тем не менее, ожидаем небольшого снижения российских акций в преддверии выходных и на фоне растущей заболеваемости COVID-19. Впрочем, в течение дня поддержку может оказать позитивная статистика по нефтяной отрасли", - отмечают эксперты банка.