Индекс Мосбиржи в пятницу откроется снижением в пределах 0,3% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в пятницу откроется умеренным снижением в пределах 0,3%, в диапазоне 2795-2805 п., говорится в комментарии "Алго Капитала". В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2790, 2780 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2820, 2830 п.

"После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Она может продлиться до того момента, когда станет известно плановое решение ЦБ РФ по величине ключевой ставки (13:30 мск). Выхода значимой для российского рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов", - отмечает старший риск-менеджер"Алго Капитала" Виталий Манжос.