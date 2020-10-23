"ВТБ Мои Инвестиции" добавил Adidas в топ-10 глобальных акций на ожиданиях дальнейшего роста потребительской активности, отмечается в комментарии инвестбанка.

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" полагают, что компании потребительского сектора, особенно связанные с модой и предметами роскоши, показывают сильные результаты.

"Мы добавляем Adidas в наш ТОП-10 глобальных акций на ожиданиях дальнейшего роста потребительской активности. Вероятно, в следующем году потребительский сектор может превзойти в динамике технологический. Нам также нравятся Foot Locker и Dollar General", - отмечают в инвестбанке.