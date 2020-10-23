Сокращение навеса ликвидности продолжает укреплять российскую валюту - "Открытие Брокер"

Факторами поддержки рубля остаются увеличенные продажи валюты в рамках бюджетного правила, налоговый период и фундаментальная перепроданность российской валюты, говорится в комментарии аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.

"Рубль начинал день неуверенно, но к вечеру разогнал свою атаку против основных конкурентов, - напоминает эксперт. - Индекс доллара сохранял прирост в районе 0,3% за счёт давления на евро и фунт стерлингов, а вот против валют сырьевой группы успехов не было. Доллар Австралии смог отыграть утренние потери, новозеландский вовсе крепнул на 0,5%. Факторами поддержки рубля остаются увеличенные продажи валюты в рамках бюджетного правила, налоговый период и фундаментальная перепроданность российской валюты". Однако Кочетков отмечает дополнительный фактор, который заключается в сокращении навеса рублёвой ликвидности на фоне масштабных размещений ОФЗ. Если Минфин продолжит собирать богатый "урожай" на предстоящих размещениях, то данный фактор усилит своё влияние на курс рубля.