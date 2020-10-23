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23 октября 2020 года 09:26

Рынок акций падать не хочет, а для роста нет денег - "Алор Брокер"

Рынок акций падать не хочет, а для роста нет денег, отмечается в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. Основной причиной слабости российского рынка акций в последние дни эксперт называет именно вывод нерезидентами средств накануне президентских выборов в США. И приток новых частных российских инвесторов это не компенсирует.

"Российский рынок акций в четверг сумел все-таки прибавить 0,6%, реагируя на отраставшие в течение дня американские фьючерсы. Лучше рынка выглядели акции черных металлургов, несмотря на продолжение укрепления рубля. Поддержку им оказали хорошие отчетности. Дальнейший рост бумаг стоит под большим вопросом. Однако нет никаких сомнений, что компании сектора продолжат выплачивать высокие дивиденды, мировая ценовая конъюнктура пока этому благоволит", - отмечает Антонов.

Внешний фон перед открытием российского рынка в пятницу складывается нейтральным: американские фьючерсы торгуются около нуля, цены на сырьевые активы не показывают единой динамики. Нефть чуть снижается, но остается выше 42 долларов за баррель.

Поэтому котировки акций не сильно изменятся в первые минуты торгов, а вот Индекс Мосбиржи чуть подрастет за счет роста бумаг в ходе вечерней сессии вчера, полагает эксперт "Алор Брокер". В целом обстановка остается неопределенной: рублевый индикатор рынка продолжает оставаться в районе отметки 2800 пунктов, от которой может довольно существенно двинуться в любом направлении.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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