Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 76,8-77,9 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 76,8-77,9 руб./$1 и 90,5-91,5 в паре с европейской валютой, сообщается в комментарии исполнительного директора рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Рубль 22 октября дорожал к доллару и евро благодаря нефти, ускорившей рост после падения накануне, - напоминает эксперт. - Поддержку рублю оказывает также спрос компаний-экспортеров на рублевую ликвидность перед пиком налоговых выплат октября. На следующей неделе в бюджет будут перечислены НДС, НДПИ акцизы и налог на прибыль".

Тузов напоминает, что в пятницу состоится заседание ЦБ РФ, на котором регулятор примет решение по ключевой ставке. Вероятнее всего, она останется на уровне 4,25%, а дальнейшие решения относительно снижения ключевой ставки будут приниматься после оценки динамики уровня инфляции в октябре и других экономических показателей, полагает аналитик.

Цены на нефть демонстрируют рост: стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 2,18% (42,64 доллара за баррель), цена декабрьских фьючерсов на WTI увеличилась на 2% (40,83 долларов за баррель).

По мнению эксперта "Универ Капитала", в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 76,8-77,9 в паре с долларом и на уровне 90,5-91,5 в паре с европейской валютой.

Курс доллара, установленный с 23 октября ЦБ РФ, составляет 77,08 руб. (+4,87 коп.), курс евро - 91,35 руб. (+1,15 коп.). Накануне курс доллара составил 76,41 руб. (+31,25 коп.), курс евро - 90,36 руб. (-62,75 коп.). Стоимость бивалютной снизилась на 45,43 коп. и составила 82,69 руб.