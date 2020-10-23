Пара доллар/рубль удержит в пятницу позиции чуть выше 76,5 руб./$1 - Промсвязьбанк

Пара доллар/рубль удержит в начале торгов пятницы позиции чуть выше 76,5 руб./$1, а при ухудшении внешней конъюнктуры к вечеру могут быть созданы предпосылки для ослабления рубля, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.

"Перед открытием торгов на российском рынке в пятницу для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Давление на национальную валюту могут оказать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,4%, торгуясь в районе 42,3 доллара за баррель, а также некоторое снижение валют развивающихся стран. Нивелировать внешний негатив может подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, приходящемуся на следующий понедельник, что поддержит спрос на рублевую ликвидность", - указывает Зварич.

По мнению эксперта, на таком фоне в начале сессии ожидаем стабилизации рубля у уровней вчерашнего закрытия. В результате пара доллар/рубль удержит позиции чуть выше 76,5 рубля. В ходе торгов поддержка внутренних факторов будет слабеть, что, в при ухудшения внешней конъюнктуры к вечеру может создать предпосылки для ослабления рубля. В этом случае к концу дня доллар предпримет попытку выхода в район 77 рублей.

Зварич также отметил, что ожидает сохранение ЦБ РФ ставки на сегодняшнем заседании. Это решение уже учтено в котировках национальной валюты и не окажет существенного влияния на ее динамику.