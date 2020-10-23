Рынок акций США отрагировал ростом на сигналы о прогрессе в обсуждении стимулов

Фондовый рынок США закрылся ростом на фоне сигналов о прогрессе в обсуждении стимулов. Рынки акций Азии растут, за исключением материкового Китая и Австралии. Нефть дешевеет и может завершить неделю в минусе, Brent - $42,36 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг, трейдеры оценивали комментарии спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси о ходе переговоров, касающихся нового пакета стимулирующих мер.

Пелоси сказала, что соглашение по поводу новых стимулов "уже на подходе". Она также добавила: "Если бы мы не добивались прогресса, я бы не потратила на эти обсуждения и пяти секунд". Пелоси выразила уверенность в желании обеих сторон прийти к соглашению.

Между тем она отметила, что стороны еще должны урегулировать разногласия относительно ряда ключевых вопросов, и предупредила, что процесс написания и одобрения законопроекта может занять "какое-то время".

Поддержку индикаторам также оказали статистические данные по рынку труда США.

Опубликованные в четверг статданные показали, что число новых заявок на пособие по безработице в США снизилось до минимума с начала пандемии. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 55 тыс., до 787 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США.

Таким образом, число новых заявок стало минимальным с начала пандемии. Однако показатель остается значительно выше докризисного уровня.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 842 тыс., а не 898 тыс., как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали, что число заявок на прошлой неделе составит 860 тыс., сообщает Trading Economics.

Трейдеры продолжили оценивать результаты компаний за минувший квартал.

Акции Tesla Inc. (SPB: TSLA) подорожали на 0,75%. Производитель электромобилей в третьем квартале увеличил чистую прибыль в 2,3 раза, при этом результат превзошел ожидания экспертов.

Котировки акций Whirlpool Corp. (SPB: WHR) выросли на 1,54%. Производитель бытовой техники увеличил прибыль и выручку в третьем квартале 2020 года, показатели оказались лучше ожиданий рынка.

Капитализация AT&T Inc. (SPB: T) увеличилась на 5,84%. Телекоммуникационная и медиакомпания в третьем квартале сократила чистую прибыль и выручку, однако второй показатель оказался лучше консенсус-прогноза.

Бумаги Dow Inc. (SPB: DOW) прибавили в цене 1,56%. Химическая компания зафиксировала чистый убыток в третьем квартале 2020 года, однако скорректированный показатель прибыли и выручка превзошли ожидания рынка.

Стоимость акций American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. увеличилась на 3,18%. Авиакомпания отчиталась о меньшем, чем ожидалось, убытке в третьем квартале, ее выручка снизилась слабее прогнозов. Чистый убыток компании составил $2,40 млн, или $4,71 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью на уровне $425 млн, или $0,96 на акцию, годом ранее. Скорректированный убыток составил $5,54 на акцию при среднем прогнозе аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $5,86 на акцию.

Бумаги Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) подорожали на 5,25%. Авиакомпания получила чистый убыток на уровне $1,16 млрд, или $1,96 на акцию, в третьем квартале по сравнению с чистой прибылью на уровне $659 млн, или $1,23 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Между тем скорректированный убыток составил $1,99 на акцию, что ниже консенсус-прогноза аналитиков на уровне $2,35 на акцию. Выручка упала на 68,2%, но превысила ожидания экспертов.

Цена акций Coca-Cola Co. (SPB: KO) повысилась на 1,38%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков в третьем квартале снизил чистую прибыль на 9%, однако результат превзошел прогноз, что способствовало повышению котировок.

Акции Xilinx Inc. (SPB: XLNX) подорожали на 1,56%. Прибыль и выручка американского производителя микросхем сократились во втором квартале 2021 финансового года, однако показатели оказались лучше ожиданий экспертов.

Акции McAfee Corp., занимающейся разработкой решений в сфере кибербезопасности, подешевели на 6,5% по итогам дебютных торгов после первичного размещения (IPO).

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 152,84 пункта (0,54%) и составил 28363,66 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 17,93 пункта (0,52%) - до 3453,49 пункта.

Nasdaq Composite набрал 21,31 пункта (0,19%) и составил 11506,01 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу в основном повышаются вслед за позитивной динамикой на американском рынке акций.

В частности, трейдеры позитивно оценивают ход переговоров, касающихся нового пакета мер по поддержке американской экономики, сообщает MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:37 мск увеличился на 0,36%.

Потребительские цены в Японии в сентябре не изменились в годовом выражении после повышения на 0,2% месяцем ранее, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель, отслеживаемый ЦБ) опустились на 0,3% после падения на 0,4% в августе.

Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,1% и сокращения второго на 0,4%, сообщает Trading Economics.

В число лидеров роста входят акции Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (+6,6%) и Bridgestone Corp. (+5,8%).

Рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing поднимается на 0,3%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,35%, автопроизводителя Toyota Motor - на 0,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:50 мск снизился на 0,33%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,5%.

Наиболее существенно в ходе торгов в Гонконге растут котировки акций представителей нефтяной отрасли CNOOC (+6,2%), PetroChina (+5,6%) и Sinopec (+4.7%), а также Hang Seng Bank (+5,6%).

В то же время рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. снижается на 0,4%, онлайн-ритейлера Alibaba Group - повышается на 0,5%, производителя электроники Xiaomi Corp. - на 2,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:48 мск поднялся на 0,34%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросли на 0,2%, автопроизводителя Hyundai Motor Co. - на 3,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов опустился на 0,1%.

При этом рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto упала на 1,3% и 0,85% соответственно.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Австралии в октябре поднялся до 53,8 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее. Подъем индикатора был зафиксирован по итогам второго месяца подряд.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу и могут завершить неделю в небольшом минусе.

Оптимизм инвесторов относительно возможного принятия нового пакета стимулирующих мер в США в ближайшее время омрачает угроза, которую представляет возобновившийся рост числа заражений коронавирусом для спроса на энергоносители, пишет агентство Bloomberg.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск в пятницу составляет $42,36 за баррель, что на $0,1 (0,24%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,73 (1,8%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,53 за баррель, что на $0,11 (0,27%) ниже уровня предыдущей сессии. Накануне они подорожали на $0,61 (1,5%).

Поддержку котировкам накануне также оказало заявление президента России Владимира Путина о том, что, по его мнению, в настоящее время нет необходимости менять сделку ОПЕК+. При этом он не исключил возможность продления или углубления ограничений по добыче нефти в будущем.

"Мы считаем, что сейчас нам нет необходимости ничего менять, но мы не исключаем, что мы можем или сохранить действующие ограничения на добычу, не снимать их так быстро, как мы предусматривали это делать ранее, а если потребуется, может быть, примем и другие решения по дальнейшему сокращению. Но пока мы такой необходимости не видим", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".