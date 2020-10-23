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23 октября 2020 года 09:09
ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ставке, аналитики ждут ее сохранения на уровне 4,25%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики (ДКП), в том числе вопрос о ключевой ставке. Аналитики ждут сохранения ставки ЦБ на уровне 4,25% годовых. Банк России 18 сентября взял паузу в смягчении денежно-кредитной политики, ожидаемо сохранив ключевую ставку на уровне 4,25%. Регулятор перед октябрьским заседанием совета директоров не стал давать дополнительных сигналов относительно возможных решений по ставке. ЦБ в октябре будет анализировать те же факторы, которые оценивал и на сентябрьском совете, сообщил ранее в интервью "Интерфаксу" зампред Банка России Алексей Заботкин. Это динамика текущей инфляции, прогноз развития эпидемиологической ситуации, а также актуализированная оценка потенциала российской и мировой экономик. Годовая инфляция в РФ, исходя из данных Росстата, на 19 октября продолжила ускоряться, составив 3,85% по сравнению с 3,82% на 12 октября и 3,76% на 5 октября. На конец сентября годовая инфляция в РФ равнялась 3,67%. Очередное заседание совета директоров Банка России будет опорным, то есть пресс-релиз с решением по ставке будет сопровождаться публикацией среднесрочного макроэкономического прогноза и пресс-конференцией председателя ЦБ. Доклад о ДКП будет опубликован 2 ноября 2020 года. "Мы ожидаем, что ЦБ оставит ставку без изменений на заседании 23 октября, опасаясь высокой волатильности после выборов в США (запланированы на 3 ноября 2020 года - прим. ИФ). В этом случае значимых изменений ставок и стоимости рублевых активов, видимо, не произойдет, консенсус также склоняется к неизменности ставки", - отмечают аналитики Сбербанка (MOEX: SBER) в комментарии. По их мнению, снижение ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) или его отсутствие с учетом уже произошедшего значительного смягчения ДКП не повлияет на экономику в ближайшие месяцы. "Мы также ожидаем, что ЦБ оставит сигнал о возможности снижения ставки, указав на риски очередного замедления экономики в результате второй волны пандемии", - полагают эксперты. Сохранение ключевой ставки на уровне 4,25% выглядит более вероятным (55% за это решение), чем ее снижение (45% за такой вариант), считают экономисты "ВТБ Капитала". Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 4,25% из-за еще не отыгранного до конца ослабления рубля, роста инфляционных ожиданий и сохраняющейся повышенной волатильности на внешних рынках на фоне выборов в США и второй волны коронавируса, следует из обзора аналитиков Газпромбанка (MOEX: GZPR). "На наш взгляд, сейчас регулятор действует "по фактической погоде", учитывая, что пока реализация фундаментальных факторов укладывается в его ожидания, но уровень неопределенности на ближайшие несколько месяцев сильно повысился по сравнению с летом. До конца года разброс макроэкономических исходов достаточно велик: при благоприятном развитии событий цены на нефть начнут восстанавливаться, отток капитала замедлится, и курс рубля стабилизируется, возможно, на более сильных, чем сейчас, уровнях. В таких условиях, как мы полагаем, ЦБ в декабре может снизить ставку", - пишут аналитики Райффайзенбанка в обзоре. По их мнению, в случае неблагоприятного развития ситуации ставка в декабре также будет сохранена на текущем уровне. С одной стороны, отмечаются дезинфляционные риски на фоне замедления восстановления экономики и негативного воздействия на нее второй волны пандемии, с другой - волатильность на внешних рынках и геополитические риски увеличивают как инфляционное давление, так и приводят к росту инфляционных ожиданий, пишут аналитики Sova Capital в обзоре, обосновывая мнение о сохранении ставки ЦБ в ближайшую пятницу. "Ренессанс Капитал", Morgan Stanley (SPB: MS), Deutsche Bank, Barclays и ING ждут сохранения ключевой ставки 23 октября на уровне 4,25%. "В то же время мы по-прежнему видим аргументы в пользу "голубиных" прогнозов, которые будут означать снижение ключевой ставки на 25-75 базисных пунктов в среднесрочной перспективе, в зависимости от ситуации на мировом и российском рынках", - отмечают экономисты ING.
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23 октября 2020 года 15:29
Базовый прогноз "ЛОКО-Инвеста" о вероятном снижении ключевой ставки ЦБ РФ до 4% в декабре 2020 года не меняется, учитывая ожидания снижения инфляции до 3-3,5% в 2021 г., ставку на укрепление рубля и стабилизацию на финансовых рынках, сообщается в комментарии. "ЦБ предпочел в пятницу, 23... читать дальше
.23 октября 2020 года 14:53
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.23 октября 2020 года 11:36
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.23 октября 2020 года 11:04
(добавлен текст после 2-го абзаца) Интерес к акциям развивающихся рынков (EM) возвращается, однако России по-прежнему находится в аутсайдерах, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Кроме того, сохраняется... читать дальше
.23 октября 2020 года 10:46
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