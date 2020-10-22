Рынок акций РФ превысил 2800п по индексу МосБиржи за счет роста нефти и бумаг металлургов

Москва. 22 октября. Рынок акций РФ в четверг вырос на фоне восстановления нефти и подъема бумаг металлургов после выхода ряда неплохих квартальных отчетов; индекс МосБиржи превысил рубеж 2800 пунктов, при этом подъем сдерживался укреплением рубля и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок на фоне отсутствия прогресса в согласовании новых стимулов для экономики США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2803,17 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1155,24 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,3%.

Доллар упал до 76,42 рубля (-0,31 рубля), золото - до $1902,8 за унцию (-1,4%).

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+5,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+5,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

ММК повысил в III квартале выручку до $1,565 млрд с $1,268 млрд во II квартале (прогноз - $1,563 млрд), EBITDA выросла до $350 млн c $226 млн во II квартале (прогноз - $349 млн), сообщила компания. ММК может выплатить 2,39 руб. на акцию за III квартал.

Polymetal в III квартале увеличил производство на 7%, до 477 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания.

EBITDA "Северстали" в III квартале выросла на 31%, до $656 млн, что оказалось выше прогноза в $630 млн. Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды за III квартал 2020 года в размере 37,34 руб. на акцию, сообщила компания. Акционеры "Северстали" рассмотрят вопрос о дивидендах на собрании 27 ноября (реестр к собранию закроется 2 ноября), датой закрытия реестра на получение квартальных выплат рекомендовано утвердить 8 декабря. За второй квартал дивиденды составили 15,44 руб. на акцию.

ПАО "Полюс" в III квартале увеличило производство на 2% г/г, до 771 тыс. унций золота, сообщила компания

Подешевели акции "Московской биржи" (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,6% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%).

По оценке персонального брокера компании "БКС Мир инвестиций" Артура Беджанова, геополитические риски для России повышаются в свете новых обвинений США во вмешательстве Москвы в американские выборы. Тем не менее инвесторы, возможно, уже не слишком чувствительны к таким заголовкам. Общий макроэкономический фон остается прежним: как и ожидалось, договориться по поводу стимулов в США пока не удалось, что сводит на нет оптимизм, вызывавший рост мировых индексов в начале недели. Таким образом, российский рынок продолжает отыгрывать динамику цен на нефть и корпоративные новости - накануне в России стартовал сезон отчетности за III квартал.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ в четверг решил проигнорировать негатив на внешних фондовых площадках. Рост акций наблюдался секторах финансов, а также металлов и добычи. Самыми слабыми оставались потребительский сектор и нефтехимия.

Набсовет банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+1%, до 44,29 рубля) рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за 9 месяцев этого года в размере 3,33 рубля на обыкновенную акцию и 0,11 рубля на привилегированную. Выплата будет осуществлена из нераспределенной прибыли за 2019 год. Закрытие реестра предложено на 11 декабря. ТМК (+2,4%) в III квартале увеличила общий объем отгрузки труб на 2% по сравнению с предыдущим кварталом. Однако за девять месяцев текущего года общий объем отгрузки труб упал на 14%.

Рубль начинал день с довольно сильного ослабления, но затем развернулся вверх. Масштабные размещения ОФЗ приводят к сокращению профицита ликвидности в банковской системе, что на среднесрочном отрезке также будет играть роль поддержки рубля.

Европейские инвесторы ждут новостей из США. Из статистики стоит отметить падение индекса потребительского климата Германии (Gfk) на ноябрь до минус 3,1 пункта с минус 1,7 пункта в октябре. Вполне очевидно, что ухудшение показателя связано с возвращением ограничительных мер в условиях второй волны COVID-19. Неуверенность рынков акций в Европе продолжает основываться на том, что в США пока наблюдается слабое продвижение очередного пакета экономической поддержки.

Существенных новостей для нефти пока нет. Однако в Goldman Sachs полагают, что средняя цена Brent поднимется в 2021 году до $59,4 за баррель с $43,9 в текущем году.

Оптимистичные данные по рынку труда США пока слабо помогают улучшить настроение американским инвесторам. Основным источником негатива остается продвижение пакета экономической поддержки. Президент Дональд Трамп, с одной стороны, поддерживает более высокие расходы, но, с другой, обвинил демократов в затягивании переговоров и нежелании поиска компромиссов. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл призвал коллег по партии не соглашаться на предложение демократов. В четверг вечером состоятся финальные телевизионные дебаты кандидатов в президенты. Российский рынок на этом фоне в четверг торговался заметно сильнее за счет покупок в нефтегазовом секторе, а также сильной отчетности металлургов, отмечает Кочетков.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, мировые биржи ожидают решения по новому пакету стимулов в Вашингтоне, но сохраняются большие сомнения, что он будет принят до окончания президентских выборов.

Внешние фондовые площадки вынуждены признать реальное положение вещей, убедившись в неспособности властей США согласовать новый пакет стимулов до окончания президентских выборов после того, как Трамп обвинил демократов в неготовности пойти на компромисс в этом вопросе. Поскольку до начала выборов остается всего две недели, инвесторы, судя по всему, будут проявлять все меньшую склонность к риску, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, краткосрочный интерес к российским акциям восстанавливается благодаря корпоративным историям (НЛМК, "Северсталь", "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG)).

Акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) оказались под давлением после новостей о возбуждении уголовного дела в связи с августовским инцидентом, когда исполняющий обязанности генерального директора Мещеряков и его спутники силой прошли в московский офис компании. Корпоративный конфликт остается негативным для акций фактором.

На биржах США в четверг настрой неоднозначный, динамика индексов смешанная. Индикатор S&P 500 сползает к 3400 пунктам на фоне уменьшения шансов одобрения пакета стимулирующих мер до президентских выборов в стране. После закрытия основных торгов в четверг в США состоятся заключительные дебаты Трампа и Байдена перед выборами. В Европе сохраняется напряженность ввиду разгара коронавирусной инфекции и планов по новым ограничительным мерам. В пятницу будут опубликованы предварительные данные по деловой активности в секторах услуг и промышленности за октябрь, которые, вероятно, уже будут свидетельствовать об ухудшении экономической обстановки.

Нефть отыграла половину понесенных накануне потерь и продолжает движение в среднесрочном диапазоне (для Brent верхней границей выступает сентябрьский максимум $43,57 за баррель, нижней - $38,8 за баррель).

Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов. Поддержка находится на 2780 пунктах, ее пробой увеличит шансы развития снижения в район 2700 пунктов. Последнее, впрочем, уже явно не случится на этой неделе. Восстановление краткосрочного интереса к российским эмитентам вызывает некоторый оптимизм и надежды на продолжение покупок, хотя резкое ухудшение внешнего фона может спровоцировать локальную фиксацию прибыли. Сигналов в пользу смены тренда на восходящий по российскому рынку пока не поступало. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 2760-2840 пунктов, считает Кожухова.

По словам аналитика Sberbank CIB Коула Эйксона, динамика рынков неоднозначна, катализаторы отсутствуют, а новости на тему стимулирования американской экономики позволяют предположить, что законопроект будет в итоге принят, но только после президентских выборов в США. В США в четверг пройдут последние дебаты между кандидатами в президенты в преддверии выборов, которые запланированы на 3 ноября. Одной из главных тем дебатов должна стать внешняя политика, поэтому возможно обсуждение США и России и новости на эту тему, считает Эйксон.

В среду в США индексы снизились на 0,2-0,4%. Разногласия между членами Конгресса и Белым домом относительно дополнительных мер поддержки экономики продолжили оказывать давление на рынок, отодвинув на второй план отчетность компаний и относительно оптимистичные экономические данные.

В четверг в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite потерял 0,4%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%) на фоне отсутствия прогресса в согласовании нового пакета стимулирующих мер, в Европе после снижения днем ситуация к вечеру стабилизировалась (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,1-0,2%), также стагнирует Америка (индекс S&P 500 топчется на уровне среды).

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин в среду провели очередные безрезультатные переговоры. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел призвал республиканцев и Белый дом не заключать сделку с демократами до ноябрьских президентских выборов, сообщают зарубежные СМИ.

Негативное влияние на рынки также оказало заявление директора американской разведки Джона Рэтклиффа о том, что Россия и Иран предприняли шаги, нацеленные на то, чтобы попытаться повлиять на президентские выборы в США. По словам Рэтклиффа, Иран получил доступ к информации об избирателях и использовал ее против президента США Дональда Трампа. "Со стороны России мы не видели таких действий. Однако она тоже получила доступ к информации об избирателях", - сказал директор нацразведки.

Международный валютный фонд в среду ухудшил свой прогноз сокращения экономики стран АТР в этом году до 2,2% с 1,6%, ожидавшихся в июне. В 2021 году ожидается подъем на 6,9%, а не на 6,6%.

Тем временем, число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 55 тыс. - до 787 тыс. человек, минимального уровня с начала пандемии COVID-19 (показатель остается значительно выше докризисного уровня). Эксперты в среднем ожидали, что число заявок на прошлой неделе составит 860 тыс., сообщает Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 842 тыс., а не 898 тыс., как сообщалось ранее.

Нефть в четверг уверенно восстанавливается после отката накануне на данных Минэнерго США о росте запасов нефти; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,7 выше уровня суточной давности. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $42,67 за баррель (+2,3% и -3,3% накануне), декабрьская цена WTI - $40,84 за баррель (+2% и -4% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,38-1,9 млн), запасы бензина выросли на 1,9 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,5-1,6 млн), дистиллятов - уменьшились на 3,83 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2-3 млн).

Обеспокоенность рынка также вызывает восстановление добычи нефти в Ливии. Вице-премьер правительства национального согласия Ливии Ахмед Майтыг заявил, что добыча в стране уже достигла 500 тыс. б/с и к концу октября будет составлять 550-560 тыс. б/с, пишет газета The Libya Observer. По его словам, к концу текущего года в Ливии будет добываться 1 млн баррелей нефти в сутки.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (+15,2%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+9,6%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+5,4%), "Группы ЛСР" (+4,6%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+3,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,3%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+2,4%).

Подешевели бумаги Petropavlovsk (-5,2%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-2,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,2%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-2,1%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,193 млрд рублей (из них 8,987 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,271 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 5,92 млрд рублей - на акции "Яндекса").