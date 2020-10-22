Альфа-банк поднял оценку акций Яндекса на 26% и GDR Mail.ru на 37%, сохранив рекомендации "по рынку" и "выше рынка" соответственно

Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) на 26%, до $60,3 за штуку и глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru на 37%, до $35,9 за штуку, сообщается в обзоре банка.

Рекомендации для бумаг компаний были оставлены без изменений: "по рынку" для акций "Яндекса" и "выше рынка" для GDR Mail.ru.

"Изменение наших прогнозов связано в основном с более оптимистичным взглядом на российский рынок интернет-рекламы во втором полугодии 2020 года (рост на 5% г/г против ожидавшегося ранее падения на 4% г/г). Кроме того, мы включили "Яндекс.Маркет" в финансовую модель оценки "Яндекса" и повысили ожидания по показателям My.Games (Mail.ru), отразив перспективы роста этого направления за границей в среднесрочной перспективе", - пишут аналитики.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Яндекс - 60,3 (текущая цена - 56,13), рекомендация - по рынку;

Прогнозная цена Mail.ru - 35,9 (текущая цена - 29,2), рекомендация - выше рынка.