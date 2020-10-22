Цены евробондов РФ в четверг слегка снизились на фоне общемирового падения интереса к рисковым активам

Москва. 22 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг чуть снизились на фоне общемирового падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях предыдущего дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 21 октября и составила 115,75% от номинала, что соответствует доходности 2,04% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день всего на 0,8 базисного пункта, составив 101,98% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,135% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1,5 пункта, составив 190,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 13 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 139,24% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 3,395% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году упали в цене на 24 базисных пункта, опустившись до 134,17% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 3,375% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 14 базисных пунктов, до 114,99% от номинала (доходность выросла на 2 пункта, до 1,91% годовых), с погашением в 2023 году - на 1,5 базисного пункта, до 109,93% от номинала (их доходность не изменилась и составила 1,36% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 12 базисных пунктов, подешевев до 133,75% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 3,33% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 3 базисных пункта - до 113,03% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта, до 2,14% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций сегодня слегка снизились под давлением негативных внешних факторов. При этом, традиционно, наиболее заметное ценовое падение продемонстрировали "длинные" выпуски евробондов РФ. Глобальные инвесторы негативно реагируют на приближающиеся президентские выборы в США, а также неспособность демократов и Белого Дома прийти к соглашению относительно новой программы стимулирования экономики. На этом фоне наблюдается снижение котировок суверенных евробондов практически всех развивающихся стран, и Россия в этом плане не является исключением. Но с другой стороны, от сильного падения рынок удерживает высокая долларовая ликвидность, а также ожидания сохранения мировыми центробанками, в том числе ФРС США, процентных ставок на низком уровне в течение еще долгого времени. И эти факторы, в конечном счете, должны привести к тому, что локальная просадка рынка должна довольно быстро завершиться и инициатива должна перейти к игрокам на повышение", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.