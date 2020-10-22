Оптимизма локальных инвесторов недостаточно, чтобы поддержать российский фондовый рынок - BCS GM

BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 21 октября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

По итогам проведенного исследования эксперты пришли к выводу, что оптимизма локальных инвесторов недостаточно, чтобы поддержать российский фондовый рынок.

"Средний объем длинных позиций в наиболее ликвидных бумагах, торгующихся на "Московской бирже", подскочил на 2,5% по итогам недели, завершившейся в среду. Короткие позиции сократились на 10% - изменения в позиционировании частных инвесторов указывают на оптимистичный взгляд на рынок, который еще не окупил себя. На прошлой неделе потоки институциональных инвесторов были значительно смещены в сторону чистых покупок: на каждый доллар продаж приходилось $2 покупок. Мы полностью разделяем долгосрочный позитивный взгляд на российский рынок, однако возобновление более активных покупок на рынках акций EM (развивающиеся рынки) и России возможно через неделю-две (как раз после выборов в США), при условии, что пандемия тем временем пойдет на спад во второй раз", - говорится в отчете BCS Global Markets.

Между тем со стороны фондов за отчетный период отток капитала возобновился - российские акции в совокупности потеряли $11 млн в результате небольших оттоков как из фондов, ориентированных на Россию, так и из российской части ETF GEM.

"Глобально фокус сместился с развивающихся рынков - все взоры прикованы к предстоящим президентским выборам в США и пандемии, в связи с чем азиатские EM выглядят лучше большинства других регионов. Следовательно, текущая динамика потоков выглядит нейтральной после умеренных продаж в течение последних нескольких месяцев. Мы считаем нейтральный взгляд тактически наиболее разумным на данный момент", - пишут эксперты.