"ФИНАМ" дал инвестиционные рекомендации на IV квартал 2020г

Аналитики "ФИНАМа" представили стратегию на 4 квартал, в которой дали инвестиционные рекомендации. Так, для консервативной части портфеля рекомендовано обратить внимание на долларовые корпоративные облигации инвестиционного уровня с плавающим купоном, а также ETF на золото, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

По мнению экспертов "ФИНАМа", из активов для рисковой части можно рассмотреть ETF'ы, ориентированные на кибербезопасность, китайский интернет, зеленую энергетику. В части Китая, учитывая позитивную динамику восстановления экономики и стабильную обстановку с новыми заболеваниями можно задуматься и о приобретении ETF на "широкий" индекс CSI 300.

Среди российских корпоративных еврооблигаций аналитики инвесткомпании считают интересными идеи инвестирования в долларовый выпуск "Газпрома" с погашением в 2034 г., выпуск ГТЛК с погашением в июле 2021 г., в сегменте более высокого риска - субординированные "вечные" бумаги российских банков, ближайшие "коллы" по которым предстоят до конца 2022 г. (Альфа-Банк, ВТБ, МКБ и "Тинькофф").

В сегменте рублевого госдолга эксперты обращают внимание на ОФЗ серии 26225 с погашением в 2034 г., а среди флоатеров - на ОФЗ серии 29006 с погашением в январе 2025 г., который характеризуется одной из наивысших величин реальной (нормализованной с учетом текущей цены) премии к ставке RUONIA среди ликвидных ОФЗ с "плавающей" ставкой купона.