Рубль днем отыграл утренние потери и лишь немного меняется к доллару и евро в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ

Москва. 22 октября. Доллар растерял почти весь рост, евро перешел к снижению на "Московской бирже" в четверг днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ.

Курс доллара США составил 76,83 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,86 руб./EUR1, подешевев на 12,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась всего на 0,15 копейки - до 83,14 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 23 октября на 4,87 копейки, до 77,0809 руб./$1, и поднял курс евро на 1,15 копейки, до 91,3563 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем отыграл утренние потери и демонстрирует лишь небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро. Участники торгов сокращают активность в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос ключевой ставки.

Аналитики, как и перед сентябрьским заседанием совета директоров ЦБ РФ, единодушно ждут сохранения ключевой ставки на уровне 4,25% в ближайшую пятницу, 23 октября. Банк России 18 сентября взял паузу в смягчении денежно-кредитной политики (ДКП), ожидаемо сохранив ключевую ставку на уровне 4,25%.

Регулятор перед октябрьским заседанием совета директоров не стал давать дополнительных сигналов относительно возможных решений по ставке. ЦБ в октябре будет анализировать те же факторы, которые оценивал и на сентябрьском совете, сообщил ранее в интервью "Интерфаксу" зампред Банка России Алексей Заботкин. Это динамика текущей инфляции, прогноз развития эпидемиологической ситуации, а также актуализированная оценка потенциала российской и мировой экономик.

Годовая инфляция в РФ, исходя из данных Росстата, на 19 октября продолжила ускоряться, составив 3,85% по сравнению с 3,82% на 12 октября и 3,76% на 5 октября. На конец сентября годовая инфляция в РФ равнялась 3,67%.

"По данным Росстата, на неделе с 13 по 19 октября цены потребителей выросли на 0,1% относительно предыдущей недели. В условиях низкой базы прошлого года - на тот момент к концу октября был зафиксирован первый рост цен после серии нулевых значений - годовая оценка инфляции "дотянулась" до 3,9%. (. . .) Рост показателя выглядит ожидаемым для Банка России в преддверии заседания 23 октября, так как регулятор неоднократно заявлял о статистических эффектах. По этой причине набор доступных альтернатив останется прежним, однако помимо сохранения ставки неизменной мы полагаем "нейтрализацию" риторики необходимой реакцией на осенний рост цен и последующий рост инфляционных ожиданий", - отмечают аналитики Росбанка.

"Если тенденция повышения темпов инфляции сохранится до конца месяца, по итогам октября цены могут вырасти на 0,4% относительно предыдущего месяца (для сравнения: в октябре 2019 года месячная инфляция составила всего 0,1%). Как следствие, можно будет ожидать ускорения годовой инфляции, темпы которой к концу года, по нашим оценкам, достигнут 4,0%. Принимая во внимание ускорение инфляционных процессов и сохраняющуюся волатильность обменного курса, мы полагаем, что в пятницу Банк России, вероятнее всего, воздержится от изменения ключевой ставки", - полагают аналитики Sberbank CIB.

Участники мировых рынков продолжают следить за ходом обсуждений нового пакета стимулирующих мер в США. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин в среду провели очередные переговоры. По словам пресс-секретаря Пелоси Дрю Хэмилла, эти обсуждения приблизили стороны к подготовке законопроекта о стимулах. В четверг переговоры продолжатся. Однако инвесторы сомневаются в возможности заключения сделки до ноябрьских президентских выборов в США.

Цены на нефть эталонных марок в четверг перешли к росту после падения накануне на данных Минэнерго США о росте запасов бензина в стране.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг выросла на 0,91% - до $42,11 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,85% - до $40,37 за баррель.

В среду контракты потеряли в цене 3-4% после того, как министерство энергетики США сообщило, что запасы бензина в стране на прошлой неделе выросли на 1,9 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов на 1,6 млн баррелей. Американский институт нефти (API) во вторник также сообщил, что запасы бензина в США уменьшились на 1,6 млн баррелей.

Согласно данным Минэнерго, спрос на бензин в США на минувшей неделе сократился на 290 тыс. баррелей в сутки - до минимальных с 12 июня 8,29 млн баррелей в сутки.

По словам аналитика AxiCorp Стивена Иннеса, которого цитирует S&P Global Platts, данные о сокращении потребления бензина стали "самыми обескураживающими" для нефтяных цен на фоне "всех опасений по поводу того, что COVID-19 снова начинает негативно влиять на потребительское поведение".

В то же время, Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти в стране на 1 млн баррелей. Однако эти данные не смогли поддержать настроения трейдеров.

ЦБ РФ 20 октября продал валюту на 8,6 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 8,6 млрд рублей. На предыдущей неделе ЦБ РФ продал валюту на 34,8 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER), в объеме 2,9 млрд рублей в день.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,51% и 4,53% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 2 б.п. - до 4,56% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 4,65% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 4,67% годовых.