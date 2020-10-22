.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / S&P не видит рисков дефолта Белоруссии по евробондам и другим внешним обязательствам
.
22 октября 2020 года 16:10
S&P не видит рисков дефолта Белоруссии по евробондам и другим внешним обязательствам
Белоруссия продолжит вовремя и в полном объеме обслуживать обязательства по госдолгу, в том числе по евробондам, считает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings. "У правительства имеется подушка безопасности в виде депозитов в иностранной валюте в Национальном банке, также в ближайшие месяцы поступят кредиты от России и ЕФСР (финкредит на $500 млн поступил 16 октября - ИФ). Вместе с тем, на горизонте 12-18 месяцев риски более высокие, что и отражено в нашем негативном прогнозе по рейтингам", - сказал директор группы "Суверенные рейтинги" S&P Global Ratings Максим Рыбников в интервью белорусскому порталу TUT.BY. По его словам, многое зависит от развития политической ситуации в Белоруссии, готовности России продолжать предоставлять поддержку, а также динамики мировой экономики, что, в свою очередь, будет влиять на платежный баланс и доступ страны к международным рынкам капитала. "Говоря о досрочном погашении евробондов, инвесторы могут потребовать его только в случае возникновения конкретных событий, описанных в условиях выпуска. К ним, например, относится неисполнение Белоруссией в срок долговых обязательств (необязательно евробондов) в объеме, превышающем установленный минимум. Мы не ожидаем такого развития событий", - отметил Рыбников, комментируя высокую волатильность котировок белорусских евробондов в "протестном" августе. Между тем, комментируя текущий прогноз S&P по внешнему госдолгу, эксперт сообщил, что чистый государственный долг вырастет на 11 процентных пунктов с 24% ВВП в конце 2019 года до 35% ВВП к концу 2020 года. "Это, конечно, существенный скачок", - отметил он. При этом агентство прогнозирует дефицит бюджета Белоруссии на уровне 3,5 млрд белорусских рублей (около $1,37 млрд по текущему курсу - ИФ), или 2,5% прогнозного ВВП на 2020 год. Отмечая относительно невысокий уровень госдолга Белоруссии, Рыбников подчеркнул его "неблагоприятную структуру", так долг практически полностью номинирован в инвалюте. "Поэтому общий уровень долговой нагрузки заметно растет при ослаблении обменного курса белорусского рубля. К этому можно добавить довольно "тяжелый" график погашения: Беларуси предстоит выплачивать в среднем $3 млрд валютного госдолга ежегодно на протяжении последующих трех лет. Для сравнения, на 1 октября международные резервы Национального банка Беларуси составляли $7,3 млрд", - добавил он. Эксперт S&P также считает маловероятной заморозку валютных вкладов населения в условиях снижения золотовалютных резервов Белоруссии и оттока валютных вкладов населения из банков. Комментируя предположения ряда телеграм-каналов о том, что государство может пойти на заморозку депозитов в случае оттока вкладов, эксперт отметил: "Думаю, что это совсем крайняя мера. В определенных случаях она, конечно, может помочь сохранить резервы Нацбанка, но приведет к множеству других проблем, включая кризис доверия к валюте, а также негативным последствиям для экономического роста. В случае продолжающегося большого оттока, предполагаю, что правительство будет, прежде всего, рассматривать возможность дополнительного займа от России или, например, Китая, чтобы удовлетворить этот повышенный спрос". По его мнению, альтернативой этим кредитам могли бы стать средства международных фининститутов, в частности, МВФ. При этом он считает, что "учитывая события после президентских выборов, включая непризнание многими западными странами их результатов, реакцию властей на мирные протесты и введение санкций, займы от международных институтов в данный момент выглядят очень маловероятными". Эксперт также отметил, что в настоящее время перспективы поддержки банковского сектора со стороны государства оцениваются как "довольно неопределенные". "Возможны дополнительные вливания в капитал системно-значимых государственных банков, а также конвертация существующих государственных депозитов в другие инструменты с более длительными сроками погашения, что может поддержать банковский сектор (такого рода решения могут быть приняты, если капитализация ухудшится по сравнению с текущим уровнем). Вместе с тем, способность правительства оказать более широкомасштабную помощь банкам или экономике в случае стресса более ограничена, учитывая фискальные показатели и график выплат долга на уровне Минфина. Помимо Минфина, в определенных случаях поддержку ликвидностью может оказать Национальный банк с учетом складывающейся ситуации в банковском секторе и на валютном рынке", - сказал Рыбников. Ранее сообщалось, что 11 сентября S&P Global Ratings изменило на "негативный" со "стабильного" прогноз суверенных рейтингов Белоруссии в связи с повышением рисков для экономики, финансовой стабильности и платежного баланса страны. Долгосрочный и краткосрочный рейтинги Белоруссии были подтверждены на уровне "B/B". Эксперты агентства считают, что период политической неопределенности в стране после президентских выборов может затянуться. Это, вероятно, негативно повлияет на экономический рост Белоруссии и ее доступ к международным рынкам капитала в ближайшие 12-18 месяцев, что окажет давление на суверенные рейтинги. "Мы можем снизить рейтинги Белоруссии, если у правительства страны не будет доступа к международным рынкам капитала, в то время как дополнительных средств в форме двусторонних кредитов (в частности, предоставляемых Россией и Китаем) будет недостаточно для обслуживания долговых обязательств с наступающими сроками погашения. Кроме того, мы можем понизить рейтинги, если отток депозитов резидентов и конвертация средств в иностранную валюту останутся существенными, что истощит валютные резервы Центрального банка на фоне рисков, связанных с финансовой стабильностью и условными обязательствами", - отмечали эксперты S&P. Ранее сообщалось, что после президентских выборов 9 августа и последовавшей волны протестов в Белоруссии произошел всплеск спроса на инвалюту. В дальнейшем Нацбанк страны принял меры по стерилизации денежной массы, чтобы снизить давление на валютный рынок. Это привело к жесткому дефициту ликвидности в банковской системе. По данным Нацбанка, с начала октября в системе складывается профицит ликвидности. В феврале Белоруссия разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму $1,25 млрд. Облигации с погашением в феврале 2026 года размещены на $500 млн под 6,125%, бумаги с погашением в феврале 2031 года - на $750 млн с доходностью 6,325%. В феврале 2018 года Белоруссия выпустила 12-летние евробонды на $600 млн под 6,2% годовых. До этого в 2017 году Минфин привлек $1,4 млрд, разместив 5- и 10-летний выпуски под 7,125% и 7,625% годовых. В январе-августе внешний госдолг Белоруссии, который на 1 сентября 2020 года составил $17,7 млрд, увеличился на 3,6%. В августе внешний госдолг снизился на 0,6% после снижения на 1,1% за июль. При этом совокупный госдолг (с учетом внутреннего долга) Белоруссии на 1 сентября 2020 года составил в эквиваленте 57,8 млрд бел. рублей, увеличившись с начала года с учетом курсовых разниц на 29,6%. Официальный курс на 22 октября - 2,5 бел. рубля/$1.
.
22 октября 2020 года 19:36
Альфа-банк поднял оценку акций Яндекса на 26% и GDR Mail.ru на 37%, сохранив рекомендации "по рынку" и "выше рынка" соответственно
Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) на 26%, до $60,3 за штуку и глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru на 37%, до $35,9 за штуку, сообщается в обзоре банка. Рекомендации для бумаг компаний были оставлены без изменений: "по рынку" для акций "Яндекса" и... читать дальше
.22 октября 2020 года 19:03
Цены евробондов РФ в четверг слегка снизились на фоне общемирового падения интереса к рисковым активам
Москва. 22 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг чуть снизились на фоне общемирового падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях предыдущего дня. читать дальше
.22 октября 2020 года 18:50
Возвращение к выплате дивидендов после моратория может стать катализатором роста акций банка "Санкт-Петербург", говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Банк "Санкт-Петербург" возвращается к выплате дивидендов после моратория, вызванного COVID-19: а/о — 3,33 руб., дивдоходность 7,5%. Это... читать дальше
.22 октября 2020 года 18:12
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 21 октября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По... читать дальше
.22 октября 2020 года 17:43
Аналитики "ФИНАМа" представили стратегию на 4 квартал, в которой дали инвестиционные рекомендации. Так, для консервативной части портфеля рекомендовано обратить внимание на долларовые корпоративные облигации инвестиционного уровня с плавающим купоном, а также ETF на золото, говорится в... читать дальше
.22 октября 2020 года 17:05
"ФИНАМ" допускает укрепление курса рубля к концу года до 70-72 руб./$1 в случае ослабления санкционных рисков после президентских выборов в США, стабилизации ситуации с коронавирусом и общей нормализации настроений на мировых финансовых рынках, говорится в обзоре аналитиков... читать дальше
.22 октября 2020 года 16:39
Аналитики Альфа-банка подтверждают свой позитивный долгосрочный взгляд на акции ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК), сообщается в обзоре банка. Совет директоров НЛМК рекомендовал направить на дивиденды за 3К20 $500 млн, что включает единовременную выплату дивидендов в размере... читать дальше
.22 октября 2020 года 15:50
Аналитики "Фридом Финанс" полагают, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии в четверг будет склонен к снижению и протестирует уровень 3405 пунктов, сообщается в комментарии компании. "Технически S&P500 демонстрирует склонность к консолидации, хотя выглядит уязвимым. Индикатор MACD скоро... читать дальше
.22 октября 2020 года 15:40
Рубль днем отыграл утренние потери и лишь немного меняется к доллару и евро в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ
Москва. 22 октября. Доллар растерял почти весь рост, евро перешел к снижению на "Московской бирже" в четверг днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ. читать дальше
.22 октября 2020 года 15:19
Котировки "Северстали" шли вверх на фоне данных об увеличении выручки в 3-м квартале на 17,9% к/к и рекомендации совета директоров выплатить квартальные дивиденды в размере 37,34 руб. на акцию, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "C технической точки зрения, котировки... читать дальше
.22 октября 2020 года 14:55
Бонды НЛМК выглядят дорого, лучшей альтернативой аналитики Райффайзенбанка считают бумаги "Полюса", отмечается в обзоре банка. "Бонды НЛМК, как и других компаний черной металлургии, выглядят дорого. NLMKRU 23 торгуется с YTM 1,96%, NLMKRU 24 предлагает YTM 2,26%, NLMKRU 26 – YTM 2,50%. Лучшей... читать дальше
.22 октября 2020 года 14:36
Рынок акций РФ днем превысил 2800п по индексу МосБиржи на фоне восстановления нефти, лидируют металлурги
Москва. 22 октября. Рынок акций РФ днем в четверг превысил рубеж 2800 пунктов по индексу МосБиржи на фоне восстановления нефти, при этом лидерами роста выступают бумаги металлургов после выхода ряда неплохих квартальных отчетов; внешние фондовые площадки снижаются из-за отсутствия прогресса в согласовании новых стимулов для экономики США. читать дальше
.22 октября 2020 года 14:30
Нормализация рынка нефти замедлится до конца текущего года, говорится в комментарии Julius Baer. Возобновление пандемии в Европе и несколько неожиданно быстрое возвращение Ливии к экспорту, вероятно, замедляют процесс нормализации. Тем не менее, добыча нефти остается ограниченной, объемы запасов... читать дальше
.22 октября 2020 года 13:50
Еженедельная статистика от Управления энергетической информации США (EIA) в среду вышла в негативном ключе, и после публикации нефтяные фьючерсы Brent снизились примерно на 3% по всей длине кривой на горизонте года, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова. По... читать дальше
.22 октября 2020 года 13:24
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" предлагают две стратегии на ожиданиях итогов выборов президента США - при победе Д. Байдена с контролем в Конгрессе демократов и при его же победе с потерей контроля в Конгрессе, отмечается в комментарии инвестбанка. Базовый сценарий предполагает, что Президент США... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.