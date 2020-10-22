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Главная / Мнения аналитиков / Индекс S&P500 в четверг протестирует уровень 3405 пунктов - "Фридом Финанс"
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22 октября 2020 года 15:50
Индекс S&P500 в четверг протестирует уровень 3405 пунктов - "Фридом Финанс"
Аналитики "Фридом Финанс" полагают, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии в четверг будет склонен к снижению и протестирует уровень 3405 пунктов, сообщается в комментарии компании. "Технически S&P500 демонстрирует склонность к консолидации, хотя выглядит уязвимым. Индикатор MACD скоро опустится ниже нулевой отметки, что может усилить позиции "медведей". При снижении сильным уровнем поддержки выступит 50-дневная скользящая средняя на отметке 3405 пунктов", - отмечает младший аналитик Михаил Денисламов.
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22 октября 2020 года 19:36
Альфа-банк поднял оценку акций Яндекса на 26% и GDR Mail.ru на 37%, сохранив рекомендации "по рынку" и "выше рынка" соответственно
Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) на 26%, до $60,3 за штуку и глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru на 37%, до $35,9 за штуку, сообщается в обзоре банка. Рекомендации для бумаг компаний были оставлены без изменений: "по рынку" для акций "Яндекса" и... читать дальше
.22 октября 2020 года 19:03
Цены евробондов РФ в четверг слегка снизились на фоне общемирового падения интереса к рисковым активам
Москва. 22 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг чуть снизились на фоне общемирового падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях предыдущего дня. читать дальше
.22 октября 2020 года 18:50
Возвращение к выплате дивидендов после моратория может стать катализатором роста акций банка "Санкт-Петербург", говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Банк "Санкт-Петербург" возвращается к выплате дивидендов после моратория, вызванного COVID-19: а/о — 3,33 руб., дивдоходность 7,5%. Это... читать дальше
.22 октября 2020 года 18:12
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 21 октября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По... читать дальше
.22 октября 2020 года 17:43
Аналитики "ФИНАМа" представили стратегию на 4 квартал, в которой дали инвестиционные рекомендации. Так, для консервативной части портфеля рекомендовано обратить внимание на долларовые корпоративные облигации инвестиционного уровня с плавающим купоном, а также ETF на золото, говорится в... читать дальше
.22 октября 2020 года 17:05
"ФИНАМ" допускает укрепление курса рубля к концу года до 70-72 руб./$1 в случае ослабления санкционных рисков после президентских выборов в США, стабилизации ситуации с коронавирусом и общей нормализации настроений на мировых финансовых рынках, говорится в обзоре аналитиков... читать дальше
.22 октября 2020 года 16:39
Аналитики Альфа-банка подтверждают свой позитивный долгосрочный взгляд на акции ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК), сообщается в обзоре банка. Совет директоров НЛМК рекомендовал направить на дивиденды за 3К20 $500 млн, что включает единовременную выплату дивидендов в размере... читать дальше
.22 октября 2020 года 16:10
Белоруссия продолжит вовремя и в полном объеме обслуживать обязательства по госдолгу, в том числе по евробондам, считает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings. "У правительства имеется подушка безопасности в виде депозитов в иностранной валюте в Национальном банке, также в... читать дальше
.22 октября 2020 года 15:40
Рубль днем отыграл утренние потери и лишь немного меняется к доллару и евро в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ
Москва. 22 октября. Доллар растерял почти весь рост, евро перешел к снижению на "Московской бирже" в четверг днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ. читать дальше
.22 октября 2020 года 15:19
Котировки "Северстали" шли вверх на фоне данных об увеличении выручки в 3-м квартале на 17,9% к/к и рекомендации совета директоров выплатить квартальные дивиденды в размере 37,34 руб. на акцию, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "C технической точки зрения, котировки... читать дальше
.22 октября 2020 года 14:55
Бонды НЛМК выглядят дорого, лучшей альтернативой аналитики Райффайзенбанка считают бумаги "Полюса", отмечается в обзоре банка. "Бонды НЛМК, как и других компаний черной металлургии, выглядят дорого. NLMKRU 23 торгуется с YTM 1,96%, NLMKRU 24 предлагает YTM 2,26%, NLMKRU 26 – YTM 2,50%. Лучшей... читать дальше
.22 октября 2020 года 14:36
Рынок акций РФ днем превысил 2800п по индексу МосБиржи на фоне восстановления нефти, лидируют металлурги
Москва. 22 октября. Рынок акций РФ днем в четверг превысил рубеж 2800 пунктов по индексу МосБиржи на фоне восстановления нефти, при этом лидерами роста выступают бумаги металлургов после выхода ряда неплохих квартальных отчетов; внешние фондовые площадки снижаются из-за отсутствия прогресса в согласовании новых стимулов для экономики США. читать дальше
.22 октября 2020 года 14:30
Нормализация рынка нефти замедлится до конца текущего года, говорится в комментарии Julius Baer. Возобновление пандемии в Европе и несколько неожиданно быстрое возвращение Ливии к экспорту, вероятно, замедляют процесс нормализации. Тем не менее, добыча нефти остается ограниченной, объемы запасов... читать дальше
.22 октября 2020 года 13:50
Еженедельная статистика от Управления энергетической информации США (EIA) в среду вышла в негативном ключе, и после публикации нефтяные фьючерсы Brent снизились примерно на 3% по всей длине кривой на горизонте года, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова. По... читать дальше
.22 октября 2020 года 13:24
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" предлагают две стратегии на ожиданиях итогов выборов президента США - при победе Д. Байдена с контролем в Конгрессе демократов и при его же победе с потерей контроля в Конгрессе, отмечается в комментарии инвестбанка. Базовый сценарий предполагает, что Президент США... читать дальше
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