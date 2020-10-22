Перспективы акций "Северстали" в целом остаются позитивными - "Велес Капитал"

Котировки "Северстали" шли вверх на фоне данных об увеличении выручки в 3-м квартале на 17,9% к/к и рекомендации совета директоров выплатить квартальные дивиденды в размере 37,34 руб. на акцию, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "C технической точки зрения, котировки "Северстали" продолжают среднесрочное и долгосрочное повышение, а в четверг поднялись до пиков с июля 2019 года. Наращивать краткосрочные "лонги" перед сопротивлением 1050 руб. несколько рискованно ввиду опасности коррекции к 1015 руб., но в целом технические перспективы бумаг остаются позитивными. При сохранении поддержки 980 руб. можно в ближайшие недели ожидать движения к максимуму 2019 года - 1121,60 руб." - указывает специалист инвесткомпании.

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