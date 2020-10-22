Бонды НЛМК выглядят дорого - Райффайзенбанк

Бонды НЛМК выглядят дорого, лучшей альтернативой аналитики Райффайзенбанка считают бумаги "Полюса", отмечается в обзоре банка.

"Бонды НЛМК, как и других компаний черной металлургии, выглядят дорого. NLMKRU 23 торгуется с YTM 1,96%, NLMKRU 24 предлагает YTM 2,26%, NLMKRU 26 – YTM 2,50%. Лучшей альтернативой в связи с благоприятными перспективами на рынке золота мы считаем бумаги "Полюса", предлагающие большую доходность – PGILLN 23 (YTM 2,11%), PGILLLN 24 (YTM 2,39%), с момента нашей рекомендации от 2 июня доходности этих бумаг снизились на 10-20 б.п. Принимая во внимание негативное развитие ситуации в связи с корпоративным конфликтом в золотодобывающей компании Petropavlovsk, мы воздерживаемся от рекомендации покупать его евробонды POGLN 22 (с начала октября цена упала на 3 п.п., доходность выросла до YTM 7,6%)", - указывает эксперт Райффайзенбанка Ирина Ализаровская.