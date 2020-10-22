Рынок акций РФ днем превысил 2800п по индексу МосБиржи на фоне восстановления нефти, лидируют металлурги

Москва. 22 октября. Рынок акций РФ днем в четверг превысил рубеж 2800 пунктов по индексу МосБиржи на фоне восстановления нефти, при этом лидерами роста выступают бумаги металлургов после выхода ряда неплохих квартальных отчетов; внешние фондовые площадки снижаются из-за отсутствия прогресса в согласовании новых стимулов для экономики США.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2804,21 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1149,49 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,9%.

Доллар стоит 76,87 рубля (+0,15 рубля), золото - $1920,9 за унцию (-0,5%).

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,7%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%).

ММК повысил в III квартале выручку до $1,565 млрд с $1,268 млрд во II квартале (прогноз - $1,563 млрд), EBITDA выросла до $350 млн c $226 млн во II квартале (прогноз - $349 млн), сообщила компания. ММК может выплатить 2,39 руб. на акцию за III квартал.

Polymetal в III квартале увеличил производство на 7%, до 477 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания.

EBITDA "Северстали" в III квартале выросла на 31%, до $656 млн, что оказалось выше прогноза в $630 млн. Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды за III квартал 2020 года в размере 37,34 руб. на акцию, сообщила компания. Акционеры "Северстали" рассмотрят вопрос о дивидендах на собрании 27 ноября (реестр к собранию закроется 2 ноября), датой закрытия реестра на получение квартальных выплат рекомендовано утвердить 8 декабря. За второй квартал дивиденды составили 15,44 руб. на акцию.

ПАО "Полюс" в III квартале увеличило производство на 2% г/г, до 771 тыс. унций золота, сообщила компания

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "Московской Биржи" (-0,8%), "префы" Сбербанка (-0,3%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, внимание инвесторов теперь будет сосредоточено не на самом процессе переговоров по сумме пакета поддержки экономики США, а на президентских выборах в стране, результаты которых отразятся на дальнейшем решении. Победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена может означать более высокую сумму поддержки, поскольку представители партии выступают за увеличение пакета.

На рынке акций РФ можно ожидать плавного роста в течение дня, но закрепиться ощутимо выше 2800 пунктов по индексу МосБиржи будет сложно, поскольку пока говорить о развороте рынка и начале волны роста преждевременно, а все подобные движения будут укладываться в рамки коррекции.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, мировые биржи ожидают решения по новому пакету стимулов в Вашингтоне, но сохраняются большие сомнения, что он будет принят до окончания президентских выборов.

Внешние фондовые площадки вынуждены признать реальное положение вещей, убедившись в неспособности властей США согласовать новый пакет стимулов до окончания президентских выборов после того, как Трамп обвинил демократов в неготовности пойти на компромисс в этом вопросе. Поскольку до начала выборов остается всего две недели, инвесторы, судя по всему, будут проявлять все меньшую склонность к риску, считает аналитик.

В четверг внимание инвесторов будет приковано к недельной статистике США по состоянию рынка труда - эксперты прогнозируют увеличение новых заявок на пособие по безработице до 875 тыс. в неделю, завершившуюся 17 октября, отмечает Волш.

По словам аналитика Sberbank CIB Коула Эйксона, динамика рынков неоднозначна, катализаторы отсутствуют, а новости на тему стимулирования американской экономики позволяют предположить, что законопроект будет в итоге принят, но только после президентских выборов в США.

Американская разведка обвинила Иран в попытке "вмешаться в выборы", а Россию - в завладении данными избирателей. Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил накануне, что иранские и российские хакеры завладели данными американских избирателей (стоит помнить, что значительная часть регистрационных данных американских избирателей считается публичной информацией). Также чиновник обвинил власти Ирана в содействии попыткам повлиять на избирателей по электронной почте и иными способами, а также в использовании дезинформации. В адрес России подобных обвинений не прозвучало. Для рынка акций заявления о существенном "вмешательстве в выборы" являются неблагоприятным фактором, усиливающим санкционные опасения, считает аналитик.

Российский президент Владимир Путин выступит сегодня на ежегодном заседании клуба "Валдай". Также запланированы выступления руководителей "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) и "Роснефти" на Евразийском экономическом форуме. В США в четверг пройдут последние дебаты между кандидатами в президенты в преддверии выборов, которые запланированы на 3 ноября. Одной из главных тем дебатов должна стать внешняя политика, поэтому возможно обсуждение США и России и новости на эту тему, считает Эйксон.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, переговоры в Конгрессе США продолжаются, но пока нет прямых заявлений о том, что основные противоречия преодолены. Азиатские и европейские индексы проседают на фоне отсутствия договоренностей в США по новому пакету экономической поддержки и ухудшения региональных прогнозов МВФ. Дешевеют контракты на промышленные металлы. Для индекса МосБиржи зоной поддержки выступает область 2720-2750 пунктов.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, американские волны волатильности оказывают давление на российские акции, однако рынок не оставляет попыток отскока. Индекс МосБиржи накануне не удержался выше поддержки 2800 пунктов, но в четверг рынок тестирует этот рубеж снизу. Тем не менее, рынок акций близок к вхождению в "медвежью" фазу из-за вывода средств нерезидентов из российских акций в преддверии президентских выборов в США, победу в которых пророчат совсем не любящему Россию Байдену.

Неплохо выглядят акции Сбербанка, где продолжаются покупки за счет поступивших дивидендов банка. Снижение цен на никель и палладий оказывает давление на бумаги "Норникеля", ранее торговавшиеся намного лучше рынка.

Внутридневная волатильность мировых рынков в последние дни очень высокая, поэтому все позиции нужно сопровождать короткими "стопами". Запасы нефти в США снизились, сократилась среднесуточная добыча. Однако очевидно, что сокращение производства нефти - это лишь отголоски недавно прошедших ураганов, и скоро нефтедобывающая промышленность Штатов наберет полную силу. Пока же котировки Brent продолжают оставаться в коридоре $40-43,5 за баррель. Тревожный сигнал поступит в случае пробоя отметки $39 за баррель Brent, считает Антонов.

В среду в США индексы снизились на 0,2-0,4%. Разногласия между членами Конгресса и Белым домом относительно дополнительных мер поддержки экономики продолжили оказывать давление на рынок, отодвинув на второй план отчетность компаний и относительно оптимистичные экономические данные.

Экономическая активность продолжила увеличиваться во всех двенадцати округах США в период с конца августа по начало октября 2020 года, но темпы роста в основном были либо слабыми (slight), либо сдержанными (modest), свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

В четверг в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite потерял 0,4%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%) на фоне отсутствия прогресса в согласовании нового пакета стимулирующих мер, но слабо "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют в пределах 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 сократил снижение до 0,2% с утренних 0,5%).

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин в среду провели очередные безрезультатные переговоры. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел призвал республиканцев и Белый дом не заключать сделку с демократами до ноябрьских президентских выборов, сообщают зарубежные СМИ.

Негативное влияние на рынки также оказало заявление директора американской разведки Джона Рэтклиффа о том, что Россия и Иран предприняли шаги, нацеленные на то, чтобы попытаться повлиять на президентские выборы в США.

По слова Рэтклиффа, Иран получил доступ к информации об избирателях и использовал ее против президента США Дональда Трампа. "Со стороны России мы не видели таких действий. Однако она тоже получила доступ к информации об избирателях", - сказал директор нацразведки.

Выборы в США состоятся 3 ноября. За пост президента ведут борьбу республиканец Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. Кроме этого, в этот день американцам предстоит выбрать всех членов Палаты представителей и часть сенаторов.

Тем временем, Международный валютный фонд в среду ухудшил свой прогноз сокращения экономики стран АТР в этом году до 2,2% с 1,6%, ожидавшихся в июне. В 2021 году ожидается подъем на 6,9%, а не на 6,6%.

Нефть в четверг корректируется вверх после отката накануне на данных Минэнерго США о росте запасов нефти; цена Brent находится на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $42,01 за баррель (+0,7% и -3,3% накануне), декабрьская цена WTI - $40,31 за баррель (+0,7% и -4% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,38-1,9 млн), запасы бензина выросли на 1,9 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,5-1,6 млн), дистиллятов - уменьшились на 3,83 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2-3 млн).

Обеспокоенность рынка также вызывает восстановление добычи нефти в Ливии. Вице-премьер правительства национального согласия Ливии Ахмед Майтыг заявил, что добыча в стране уже достигла 500 тыс. б/с и к концу октября будет составлять 550-560 тыс. б/с, пишет газета The Libya Observer. По его словам, к концу текущего года в Ливии будет добываться 1 млн баррелей нефти в сутки.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+11,3%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+3,8%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+3,6%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+3,4%), акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+3%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+2,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,3%).

Подешевели бумаги Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-3,8%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-3,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,5%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-2,1%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 22,97 млрд рублей (из них 3,59 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,29 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 2,21 млрд рублей - на акции "Яндекса").