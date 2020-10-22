.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Статистика из США оказала давление на котировки нефти - "БКС Мир инвестиций"
.
22 октября 2020 года 13:50
Статистика из США оказала давление на котировки нефти - "БКС Мир инвестиций"
Еженедельная статистика от Управления энергетической информации США (EIA) в среду вышла в негативном ключе, и после публикации нефтяные фьючерсы Brent снизились примерно на 3% по всей длине кривой на горизонте года, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова. По мнению эксперта, в то же время статистика по-прежнему искажена из-за урагана Дельта и может не в полной мере отражать актуальные тренды. Кроме того, нельзя однозначно сказать, что все показатели указывают на мрачную картину. Возможно распродажи связаны с несбывшимися ожиданиями ряда крупных игроков. Фьючерсы на Brent спустились в район нижней границы недельного торгового диапазона $41,4 за баррель. "При ее пробое откроется потенциал для более амплитудного движения к следующе опоре на отметке $39 за баррель, которая отмечает границу более широкого двухмесячного коридора. В настоящий момент краткосрочный взгляд на котировки нейтральный, хотя риски в большей степени смещены в негативную сторону", - указывает Галактионов. Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились в соответствии с ожиданиями, добыча сократилась на 0,6 млн б/с - остаточное влияние урагана в Мексиканском заливе. Загрузка НПЗ сократилась с 75,1% до 72,9%, что тоже может быть связано с эффектом урагана. Чистый импорт снизился на 1,07 млн б/с за счет сопоставимого скачка экспорта, что указывает на возможную слабость спроса на внутреннем рынке. В условиях замедления потребления из-за второй волны COVID-19 американские производители наращивают экспортные поставки. Запасы бензина выросли на 1,9 млн баррелей против ожидаемого снижения на 1,83 млн. Этот сигнал мог быть воспринят участниками рынка, как сезонный разворот спроса на бензин, традиционно наступающий осенью. Также давление могло оказать снижение мобильности из-за COVID-19. "Спрос на дистилляты постепенно восстанавливается, что может поддержать рынок, - подчеркивает аналитик "БКС Мир инвестиций". - Запасы сократились на 3,8 млн баррелей, сильнее прогнозируемых 1,7 млн. Не так давно уровень запасов достигал своего исторического максимума, оказывая давление на маржинальность нефтепереработки. На протяжении пяти недель наблюдается устойчивое сокращение, что указывает на восстановление спроса и благоприятные перспективы". Среди других новостей эксперт инвесткомпании отметил сообщения из Норвегии о том, что переговоры профсоюзов с Норвежской нефтегазовой ассоциацией (NOG) проходят не гладко. Небольшой профсоюз Safe union сообщил, что разорвал переговоры по заработной плате и продолжит их при содействии посредника позже. Пока забастовок быть не должно, но они могут произойти, если следующий раунд переговоров не принесет успехов. Забастовка может спровоцировать приостановку нефтедобычи, что окажет благоприятный краткосрочный эффект на нефтяные цены, полагает Галактионов.
.
22 октября 2020 года 19:36
Альфа-банк поднял оценку акций Яндекса на 26% и GDR Mail.ru на 37%, сохранив рекомендации "по рынку" и "выше рынка" соответственно
Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) на 26%, до $60,3 за штуку и глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru на 37%, до $35,9 за штуку, сообщается в обзоре банка. Рекомендации для бумаг компаний были оставлены без изменений: "по рынку" для акций "Яндекса" и... читать дальше
.22 октября 2020 года 19:03
Цены евробондов РФ в четверг слегка снизились на фоне общемирового падения интереса к рисковым активам
Москва. 22 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг чуть снизились на фоне общемирового падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях предыдущего дня. читать дальше
.22 октября 2020 года 18:50
Возвращение к выплате дивидендов после моратория может стать катализатором роста акций банка "Санкт-Петербург", говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Банк "Санкт-Петербург" возвращается к выплате дивидендов после моратория, вызванного COVID-19: а/о — 3,33 руб., дивдоходность 7,5%. Это... читать дальше
.22 октября 2020 года 18:12
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 21 октября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По... читать дальше
.22 октября 2020 года 17:43
Аналитики "ФИНАМа" представили стратегию на 4 квартал, в которой дали инвестиционные рекомендации. Так, для консервативной части портфеля рекомендовано обратить внимание на долларовые корпоративные облигации инвестиционного уровня с плавающим купоном, а также ETF на золото, говорится в... читать дальше
.22 октября 2020 года 17:05
"ФИНАМ" допускает укрепление курса рубля к концу года до 70-72 руб./$1 в случае ослабления санкционных рисков после президентских выборов в США, стабилизации ситуации с коронавирусом и общей нормализации настроений на мировых финансовых рынках, говорится в обзоре аналитиков... читать дальше
.22 октября 2020 года 16:39
Аналитики Альфа-банка подтверждают свой позитивный долгосрочный взгляд на акции ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК), сообщается в обзоре банка. Совет директоров НЛМК рекомендовал направить на дивиденды за 3К20 $500 млн, что включает единовременную выплату дивидендов в размере... читать дальше
.22 октября 2020 года 16:10
Белоруссия продолжит вовремя и в полном объеме обслуживать обязательства по госдолгу, в том числе по евробондам, считает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings. "У правительства имеется подушка безопасности в виде депозитов в иностранной валюте в Национальном банке, также в... читать дальше
.22 октября 2020 года 15:50
Аналитики "Фридом Финанс" полагают, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии в четверг будет склонен к снижению и протестирует уровень 3405 пунктов, сообщается в комментарии компании. "Технически S&P500 демонстрирует склонность к консолидации, хотя выглядит уязвимым. Индикатор MACD скоро... читать дальше
.22 октября 2020 года 15:40
Рубль днем отыграл утренние потери и лишь немного меняется к доллару и евро в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ
Москва. 22 октября. Доллар растерял почти весь рост, евро перешел к снижению на "Московской бирже" в четверг днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ. читать дальше
.22 октября 2020 года 15:19
Котировки "Северстали" шли вверх на фоне данных об увеличении выручки в 3-м квартале на 17,9% к/к и рекомендации совета директоров выплатить квартальные дивиденды в размере 37,34 руб. на акцию, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "C технической точки зрения, котировки... читать дальше
.22 октября 2020 года 14:55
Бонды НЛМК выглядят дорого, лучшей альтернативой аналитики Райффайзенбанка считают бумаги "Полюса", отмечается в обзоре банка. "Бонды НЛМК, как и других компаний черной металлургии, выглядят дорого. NLMKRU 23 торгуется с YTM 1,96%, NLMKRU 24 предлагает YTM 2,26%, NLMKRU 26 – YTM 2,50%. Лучшей... читать дальше
.22 октября 2020 года 14:36
Рынок акций РФ днем превысил 2800п по индексу МосБиржи на фоне восстановления нефти, лидируют металлурги
Москва. 22 октября. Рынок акций РФ днем в четверг превысил рубеж 2800 пунктов по индексу МосБиржи на фоне восстановления нефти, при этом лидерами роста выступают бумаги металлургов после выхода ряда неплохих квартальных отчетов; внешние фондовые площадки снижаются из-за отсутствия прогресса в согласовании новых стимулов для экономики США. читать дальше
.22 октября 2020 года 14:30
Нормализация рынка нефти замедлится до конца текущего года, говорится в комментарии Julius Baer. Возобновление пандемии в Европе и несколько неожиданно быстрое возвращение Ливии к экспорту, вероятно, замедляют процесс нормализации. Тем не менее, добыча нефти остается ограниченной, объемы запасов... читать дальше
.22 октября 2020 года 13:24
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" предлагают две стратегии на ожиданиях итогов выборов президента США - при победе Д. Байдена с контролем в Конгрессе демократов и при его же победе с потерей контроля в Конгрессе, отмечается в комментарии инвестбанка. Базовый сценарий предполагает, что Президент США... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.