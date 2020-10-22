Статистика из США оказала давление на котировки нефти - "БКС Мир инвестиций"

Еженедельная статистика от Управления энергетической информации США (EIA) в среду вышла в негативном ключе, и после публикации нефтяные фьючерсы Brent снизились примерно на 3% по всей длине кривой на горизонте года, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова.

По мнению эксперта, в то же время статистика по-прежнему искажена из-за урагана Дельта и может не в полной мере отражать актуальные тренды. Кроме того, нельзя однозначно сказать, что все показатели указывают на мрачную картину. Возможно распродажи связаны с несбывшимися ожиданиями ряда крупных игроков.

Фьючерсы на Brent спустились в район нижней границы недельного торгового диапазона $41,4 за баррель. "При ее пробое откроется потенциал для более амплитудного движения к следующе опоре на отметке $39 за баррель, которая отмечает границу более широкого двухмесячного коридора. В настоящий момент краткосрочный взгляд на котировки нейтральный, хотя риски в большей степени смещены в негативную сторону", - указывает Галактионов.

Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились в соответствии с ожиданиями, добыча сократилась на 0,6 млн б/с - остаточное влияние урагана в Мексиканском заливе. Загрузка НПЗ сократилась с 75,1% до 72,9%, что тоже может быть связано с эффектом урагана. Чистый импорт снизился на 1,07 млн б/с за счет сопоставимого скачка экспорта, что указывает на возможную слабость спроса на внутреннем рынке. В условиях замедления потребления из-за второй волны COVID-19 американские производители наращивают экспортные поставки.

Запасы бензина выросли на 1,9 млн баррелей против ожидаемого снижения на 1,83 млн. Этот сигнал мог быть воспринят участниками рынка, как сезонный разворот спроса на бензин, традиционно наступающий осенью. Также давление могло оказать снижение мобильности из-за COVID-19.

"Спрос на дистилляты постепенно восстанавливается, что может поддержать рынок, - подчеркивает аналитик "БКС Мир инвестиций". - Запасы сократились на 3,8 млн баррелей, сильнее прогнозируемых 1,7 млн. Не так давно уровень запасов достигал своего исторического максимума, оказывая давление на маржинальность нефтепереработки. На протяжении пяти недель наблюдается устойчивое сокращение, что указывает на восстановление спроса и благоприятные перспективы".

Среди других новостей эксперт инвесткомпании отметил сообщения из Норвегии о том, что переговоры профсоюзов с Норвежской нефтегазовой ассоциацией (NOG) проходят не гладко. Небольшой профсоюз Safe union сообщил, что разорвал переговоры по заработной плате и продолжит их при содействии посредника позже. Пока забастовок быть не должно, но они могут произойти, если следующий раунд переговоров не принесет успехов. Забастовка может спровоцировать приостановку нефтедобычи, что окажет благоприятный краткосрочный эффект на нефтяные цены, полагает Галактионов.