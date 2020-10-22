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22 октября 2020 года 11:48

Минфин может выполнить план по заимствованиям на 4К2020 - "ФИНАМ"

Минфин может выполнить план по заимствованиям на 4К2020, потому что ЦБ поможет ему в этом, предоставив банкам ликвидность на покупку ОФЗ, отмечается в комментарии аналитика "ФИНАМа" Алексея Ковалева.

"Если до недавнего времени у участников рынка и существовали какие-либо опасения относительно возможности выполнить план по заимствованиям на IV квартал, то после аукционов РЕПО, состоявшихся на прошлой неделе, они, по-видимому, в значительной мере рассеялись. Теперь понятно, что даже без сигналов к снижению ключевой ставки ЦБ поможет в этом деле Минфину, предоставив банкам ликвидность на покупку ОФЗ", - отмечает Ковалев.

Например, в среду своих покупателей нашли бумаги на 337 млрд руб. По мнению эксперта, ударные темпы размещений ОФЗ, проходящие с минимальным участием нерезидентов, заставляют задуматься - а не слишком ли переоцениваются последствия введения санкций на новый рублевый госдолг? В последнее время Минфин наглядно показывает, что может выполнить программу по привлечению нового долга внутренними силами. Правда, в случае объявления санкций на новый долг нерезиденты могут начать активно распродавать имеющиеся портфели, и вот это действительно может вызвать проблемы, считает Ковалев. Но, как заметил эксперт "ФИНАМа", в российских евробондах после объявления санкций на новый госдолг этого не произошло.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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