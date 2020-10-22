Ключевые события для рынка акций РФ в четверг - ITI Capital

Аналитики ITI Capital обращают внимание на ключевые события для рынка акций РФ в четверг, 22 октября.

Как говорится в обзоре компании, в фокусе будут Polymetal, ПАО "Полюс", "РусГидро" и ТМК в связи с публикацией операционных результатов за 3К20, а также "Северсталь" и ММК в связи с публикацией финансовых результатов по МСФО за 3К20.