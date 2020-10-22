Финпоказатели Магнита за 3К2020 могут стать катализатором роста котировок его GDR - Газпромбанк

Аналитики Газпромбанка полагают, что публикация финансовой отчетности "Магнита" за 3К2020 может стать катализатором роста котировок его GDR, говорится в комментарии инвестбанка. За последние недели акции "Магнита" немного отстали от своего главного конкурента – акций X5 Retail, и эксперты ожидают, что бумаги компании могут показать опережающую динамику.

Также аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов обращает внимание на то, что "Магнит" заключил долгосрочный договор на аренду 77 магазинов ТД «Интерторг». "С фундаментальной точки зрения это, безусловно, позитивная новость, знаменующая новый формат

экспансии Магнита – посредством покупки прав аренды. С одной стороны, это дешевле покупки бизнеса, а с другой, эффективней с

точки зрения выхода на плановые показатели продаж и встраивания в существующую логистическую платформу (снижение удельных логистических расходов, а также экономию на масштабе на уровне регионального кластера)", - отмечает эксперт.

Ранее на площадях этих магазинов работали магазины «Семья» и Spar, отмечается в комментарии. 75 из 77 магазинов расположены в СанктПетербурге и Ленобласти, один – в Великом Новгороде, а еще один – в Карелии. Общая площадь магазинов превышает 42 тыс. кв. м. На конец 3К20 под управлением Магнита находилось 916 магазинов в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Арендные договоры подписаны на срок от 7 до 10 лет. Благодаря сделке общая площадь магазинов сети «Магнит» в регионе увеличится на 4% по сравнению с началом года.