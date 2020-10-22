"ВТБ Мои Инвестиции" подтвердил инвестидею покупать акции "Газпрома"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" подтвердили открытую в начале недели торговую идею по покупке акций Газпрома не дороже 175 руб. на фоне расхождения динамики котировок с ценами на газ в Европе. Дальнейший их рост делает идею всё более привлекательной, говорится в комментарии инвестбанка.

Эксперты рекомендовали покупать акции "Газпрома" не дороже 175 руб. с целью 200 руб. и стоп-лоссом 150 руб. в рамках инвестидеи.