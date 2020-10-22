Утренние прогнозы: рынок акций РФ входит в "медвежью" фазу

Аналитики ожидают снижения российского рынка акций в четверг в результате влияния негативного внешнего фона.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным спадом в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2770-2780 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2760, 2750 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2800, 2810 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".

"Промсвязьбанк" (Богдан Зварич): "Ожидаем в четверг снижения российского фондового рынка в начале торгов, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи в район 2770 пунктов, при этом он установит новые трехмесячные минимумы, сообщается в комментарии банка. В дальнейшем преобладание продаж может сохраниться, что позволит рынку сделать еще один шаг в сторону диапазона 2700-2750 пунктов, выступающему, на наш взгляд, целью текущей нисходящей динамики".

ГК "ФИНАМ" (Алексей Калачев): "Сегодня утром настроения на фондовых площадках еще сильнее ухудшились. Азия дружно в минусе: состоянию на 8:30 мск корейский KOSPI теряет 0,78%, японский Nikkei 225 падает на 0,58%, китайский CSI 300 снижается на 0,45%, Hang Seng в Гонконге теряет 0,02%. Фьючерсы на индексы США также в минусе, теряя примерно по 0,5%. Фьючерс на нефть марки Brent, к тому что вчера упал на 3,3%, сегодня теряет еще на 0,5% и находится на уровне 41,5 долларов за баррель. И, вдобавок, рубль снижается на 0,36%, до 76,9465 за доллар. С какой стороны ни посмотри, а фон перед открытием торгов на Московской бирже складывается негативный".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Похоже, что отечественный рынок акций входит в "медвежью" фазу. Объяснением этого является вывод средств из наших акций прежде всего иностранными инвесторами накануне президентских выборов в США, победу в который пророчат Байдену. Еще немного падения и торговать нужно будет "от шорта". Внутридневная волатильность мировых рынков в последние дни очень высокая, поэтому все позиции нужно сопровождать короткими "стопами".

Sberbank CIB: "На фоне паузы в переговорах о дополнительном стимулировании экономики США американские индексы в среду несколько отступили, индекс Мосбиржи потерял 0,6% по итогам торгов. В четверг ожидается умеренно негативная динамика российского фондового рынка на довольно пессимистичном внешнем фоне".