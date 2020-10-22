Рубль может уйти в район 77,3 руб./$1 и выше - "Алор Брокер"

Рубль в среду полностью игнорировал как общий пессимизм на рынке, так и удешевление нефти, констатирует главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Частично, отмечает эксперт, российская валюта получила поддержку от очередного почти рекорда Минфина по привлечению заимствований через размещение ОФЗ - финансовое ведомство продало бумаг на 347 млрд руб. В четверг рубль выглядит локально перекупленным, и ничто не мешает ему откатиться как минимум в район 77,3 руб./$1, где проходит нижняя граница восходящего канала по паре доллар/рубль, указывает Антонов в комментарии компании.