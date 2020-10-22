Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 22 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в среду, инвесторы ждали от Вашингтона сигналов о прогрессе в обсуждениях нового пакета стимулирующих мер. Разногласия между членами Конгресса и Белым домом относительно дополнительных мер поддержки экономики продолжили оказывать давление на рынок, отодвинув на второй план отчетность компаний и относительно оптимистичные экономические данные. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел призвал республиканцев и Белый дом не заключать сделку с демократами до ноябрьских выборов, сообщают зарубежные СМИ. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин в среду продолжили переговоры.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в четверг вслед за негативной динамикой на американском рынке акций на фоне отсутствия прогресса в согласовании нового пакета стимулирующих мер. Негативное влияние на рынки также оказало заявление директора американской разведки Джона Рэтклиффа о том, что Россия и Иран предприняли шаги, нацеленные на то, чтобы попытаться повлиять на президентские выборы в США. На этом фоне японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,73%. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,49%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng практически не меняется. Южнокорейский индекс Kospi снизился на 0,83%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,29%.

В свою очередь цены на нефть в четверг утром продолжают снижаться после падения накануне на данных Минэнерго США о росте запасов бензина в стране. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $41,71 за баррель, что на 0,05% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 3,3%. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $39,95 за баррель, что на 0,2% ниже уровня предыдущей сессии. Накануне они подешевели на 4%.

Министерство энергетики США сообщило в среду, что запасы бензина в стране на прошлой неделе выросли на 1,9 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов на 1,6 млн баррелей. Согласно данным Минэнерго, спрос на бензин в США на минувшей неделе сократился на 290 тыс. б/с - до минимальных с 12 июня 8,29 млн б/с. В то же время, Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти в стране на 1 млн баррелей. Однако эти данные не смогли поддержать настроения трейдеров. Обеспокоенность рынка также вызывает восстановление добычи нефти в Ливии. Вице-премьер правительства национального согласия Ливии Ахмед Майтыг заявил, что добыча в стране уже достигла 500 тыс. б/с и к концу октября будет составлять 550-560 тыс. б/с. По его словам, к концу года в Ливии будет добываться 1 млн баррелей нефти в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,896 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,93 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 октября снизился на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,64 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,06%, опустившись до 708,67 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД-001P-16R" (-0,76%), "РЖД-001P-13R" (-0,49%) и "Сегежа-001P-01R" (-0,3%), а в лидерах роста - облигации "Газпром БО-22" (+0,15%), "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,09%) и "РУСАЛ Братск-001Р-03" (+0,08%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что РН банк полностью разместил 3-летние облигации серии БО-001P-07 объемом 8 млрд рублей по ставке 6,25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 6,35% годовых. Сбор заявок прошел 14 октября. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 8 млрд рублей.

ООО "СофтЛайн трейд" (работает под брендом Softline) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-04 со сроком обращения 3 года 2 месяца объемом 4,95 млрд рублей на уровне 8,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,2% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 20 октября. Объем размещения был увеличен дважды с "не менее 3 млрд рублей". Длительность 1-го купонного периода - 155 дней, остальные купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 25% от номинала будет погашено в дату окончания 8-го купонного периода и 75% номинала в дату окончания 12-го купонного периода и погашения выпуска. Техразмещение запланировано на 23 октября.

АО "Главная дорога" установило ставку 11-го купона облигаций 3-й серии и ставку 9-го купона облигаций 6-7-й серий в размере 4% годовых. Компания разместила облигации 3-й серии объемом 8 млрд рублей в ноябре 2010 года на 18 лет, 6-ю серию объемом 8 млрд 172,92 млн рублей - в декабре 2012 года на 16 лет, 7-ю серию объемом 1,4 млрд рублей - в ноябре 2012 года на 17 лет. Все выпуски имеют годовые купоны и амортизационную структуру погашения. Ставка 2-го и последующего купонов определяется как сумма индекса потребительских цен и 1/2 темпа прироста ВВП России, при этом ставка не может быть ниже 4% годовых. Ставка текущего купона - 5,48% годовых. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) в рамках оферты выкупило 2 млн 200 тыс. облигаций серии БО-33 по цене 100% от номинала, что составляет 100% выпуска. Компания планирует 22 октября досрочно погасить выкупленные по оферте бонды в полном объеме. Компания завершила размещение 10-летнего выпуска в октябре 2014 года. Эмитент разместил бумаги на 2,2 млрд рублей, что составляет 88% выпуска номинальным объемом 2,5 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов - 10% годовых. Ставка текущего купона - 6,25% годовых.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) приобрел в рамках оферты 1 млн 250,827 тыс. облигаций серии БО-16 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 12,5% выпуска. ГПБ разместил 7-летние облигации объемом 10 млрд рублей в апреле 2017 года по ставке 9,15% годовых. Ставка текущего купона - 6,1% годовых.

ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) перенесло с 30 октября на 11 ноября оферту по выпуску облигаций серии 001Р-02. Период предъявления облигаций к выкупу - со 2 по 9 ноября. Количество приобретаемых облигаций серии 001Р-02 - не более 3 млн 333,333 тыс. штук. Цена приобретения выпуска - не более 103,41%. Компания разместила облигации серии 001Р-02 в апреле 2017 года. Срок обращения выпуска - 5-лет, номинальный объем - 5 млрд рублей. По займу предусмотрена амортизация: в результате текущий номинал бондов - 800 рублей.

ООО "Томский кабельный завод" ("Томсккабель") выставило на 19 ноября оферту по согласованию с владельцами по выпуску облигаций 1-й серии в объеме до 500 млн рублей. Период предъявления бумаг к выкупу - с 10 по 16 ноября. Цена приобретения - 100% от номинала. В последующем приобретенные по оферте облигации будут досрочно погашены. Компания завершила размещение 5-летнего выпуска объемом 500 млн рублей в мае 2018 года по ставке 9,5% годовых. Других выпусков в обращении у компании нет.

ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) допустило техдефолт, не исполнив обязательство по выплате 5-го купонного дохода по облигациям серии БО-01 на сумму 33 млн 660 тыс. рублей. Причиной техдефолта стало наличие определения суда о запрете выплаты купонного дохода. Выпуск объемом 1 млрд рублей был размещен в июле 2019 года по ставке купона в размере 13,5% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 3 года, купоны квартальные. В 2020 году против компаний ООО "Дэни колл" и АО "Дэником" были инициированы иски со стороны ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) и структуры ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) - АО "Мегалабс". Компании из "большой четверки" пытаются взыскать с юрлиц задолженности на 383,9 млн рублей и 933,9 млн рублей, соответственно.