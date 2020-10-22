Рынок акций США не обращает особого внимания на показатели прибыли компаний

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок в четверг продолжают снижаться.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в среду, инвесторы ждали от Вашингтона сигналов о прогрессе в обсуждениях нового пакета стимулирующих мер.

Разногласия между членами Конгресса и Белым домом относительно дополнительных мер поддержки экономики продолжили оказывать давление на рынок, отодвинув на второй план отчетность компаний и относительно оптимистичные экономические данные.

"Рынок полностью сфокусирован на дополнительном пакете мер помощи и не обращает особого внимания на показатели прибыли компаний, которые пока что не так уж и плохи", - сказал старший рыночный экономист Spartan Capital Питер Кардилло, которого цитирует MarketWatch.

Экономическая активность продолжила увеличиваться во всех двенадцати округах США в период с конца августа по начало октября 2020 года, но темпы роста в основном были либо слабыми (slight), либо сдержанными (modest), свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел призвал республиканцев и Белый дом не заключать сделку с демократами до ноябрьских выборов, сообщают зарубежные СМИ.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин в среду продолжили переговоры.

Акции Netflix Inc. (SPB: NFLX) подешевели на 6,9%. Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке зафиксировал в третьем квартале чистую прибыль ниже ожиданий экспертов, при этом рост числа подписчиков резко замедлился.

Бумаги Snap Inc. (SPB: SNAP) прибавили в цене 28,3%, достигнув рекордного максимума, в результате чего стоимость компании впервые превысила $50 млрд. Владелец приложения Snapchat неожиданно зафиксировал скорректированную прибыль по итогам третьего квартала 2020 года, выручка увеличилась на 52% и превзошла ожидания аналитиков.

Цена бумаг Texas Instruments (SPB: TXN) Inc. (TI) уменьшилась на 3,1%. Разработчик и производитель полупроводниковой продукции сократил чистую прибыль в третьем квартале на 5%, однако результат оказался лучше ожиданий.

Котировки акций Baker Hughes Co. (SPB: BKR) выросли на 3%. Американская нефтесервисная компания в третьем квартале текущего года получила чистый убыток, при этом ее скорректированная прибыль на акцию совпала с ожиданиями экспертов, а выручка снизилась слабее прогнозов.

Акции Verizon Communications (SPB: VZ) снизились на 0,9%. Американский оператор телефонный связи в третьем квартале сократил чистую прибыль, однако она превзошла ожидания рынка.

Капитализация Biogen Inc. (SPB: BIIB) уменьшилась на 0,7%. Американская биотехнологическая компания сократила чистую прибыль в третьем квартале 2020 года на 55%, скорректированная прибыль оказалась ниже прогнозов аналитиков.

Акции Nasdaq Inc. (SPB: NDAQ) подорожали на 2,6%. Биржевой оператор увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2020 года, в том числе благодаря росту доходов от торговли фондовыми деривативами.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов снизился на 97,97 пункта (0,35%) и составил 28210,82 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 7,56 пункта (0,22%) - до 3435,56 пункта.

Nasdaq Composite потерял 31,80 пункта (0,28%) и составил 11484,69 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в четверг вслед за негативной динамикой на американском рынке акций на фоне отсутствия прогресса в согласовании нового пакета стимулирующих мер.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел призвал республиканцев и Белый дом не заключать сделку с демократами до ноябрьских президентских выборов, сообщают зарубежные СМИ. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин в среду провели очередные переговоры.

"Оптимизм вокруг сделки по финансовым стимулам иссяк", - говорится в отчете Mizuho Bank.

Негативное влияние на рынки также оказало заявление директора американской разведки Джона Рэтклиффа о том, что Россия и Иран предприняли шаги, нацеленные на то, чтобы попытаться повлиять на президентские выборы в США.

По слова Рэтклиффа, Иран получил доступ к информации об избирателях и использовал ее против президента США Дональда Трампа. "Со стороны России мы не видели таких действий. Однако она тоже подучила доступ к информации об избирателях", - сказал директор нацразведки.

Выборы в США состоятся 3 ноября. За пост президента ведут борьбу республиканец Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. Кроме этого, в этот день американцам предстоит выбрать всех членов Палаты представителей и часть сенаторов.

Тем временем Международный валютный фонд в среду ухудшил свой прогноз сокращения экономики стран АТР в этом году до 2,2% с 1,6%, прогнозировавшихся в июне. В 2021 году ожидается подъем на 6,9%, а не на 6,6%.

Японский индекс Nikkei 225 опускается на 0,62%.

В лидерах падения оказались акции ANA Holdings Inc., которые подешевели на 4,4% на новостях о том, что компания может понести многомиллиардные убытки по итогам финансового года, завершающегося в марте. Котировки бумаг Japan Airlines Co. снижаются на 2,2%.

Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. дорожают на 0,7%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,3%. Капитализация производителя потребительской электроники Sony Corp. уменьшилась на 1,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,49%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng практически не меняется.

Акции Ping An Bank теряют в цене 2,4%. Банк сообщил о росте чистой прибыли на 6,1% в третьем квартале благодаря повышению чистого процентного дохода, а также банковских сборов и комиссионных. Однако чистая прибыль в январе-сентябре сократилась на 5,2%, отчасти из-за негативного влияния пандемии коронавируса.

Наиболее существенные потери в ходе торгов в Гонконге несут акции телекоммуникационных компаний China Unicom (-9,8%) и China Mobile (-3%). Кроме того, дешевеют бумаги фармацевтической CSPC Pharmaceutical Group (-2,3%) и нефтепроизводителя CNOOC (-2,6%).

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. снижается на 0,4%. Бумаги онлайн-ритейлера Alibaba Group дорожают на 0,1%, производителя электроники Xiaomi Corp. - на 0,7%.

Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,83%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей электронных устройств Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,5%. Бумаги автопроизводителя Kia Motors Corp. подешевели на 0,4%, Hyundai Motor Co. - на 1,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,29%.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto прибавили в цене примерно по 1%.

Котировки бумаг четырех крупнейших банков страны -National Australia Bank, Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking Corp. и Australia & New Zealand Banking Group опустились на 0,5%.

Цены на нефть эталонных марок в четверг продолжают снижаться после падения накануне на данных Минэнерго США о росте запасов бензина в стране.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 МСК в четверг составляет $41,49 за баррель, что на $0,24 (0,58%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1,43 (3,3%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,75 за баррель, что на $0,28 (0,7%) ниже уровня предыдущей сессии. Накануне они подешевели на $1,67 (4%).

Министерство энергетики США сообщило в среду, что запасы бензина в стране на прошлой неделе выросли на 1,9 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов на 1,6 млн баррелей. Американский институт нефти (API) во вторник также сообщил, что запасы бензина в США уменьшились на 1,6 млн баррелей.

Согласно данным Минэнерго, спрос на бензин в США на минувшей неделе сократился на 290 тыс. б/с - до минимальных с 12 июня 8,29 млн б/с.

По словам аналитика AxiCorp Стивена Иннса, которого цитирует S&P Global Platts, данные о сокращении потребления бензина стали "самыми обескураживающими" для нефтяных цен на фоне "всех опасений по поводу того, что COVID-19 снова начинает негативно влиять на потребительское поведение".

В то же время, Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти в стране на 1 млн баррелей. Однако эти данные не смогли поддержать настроения трейдеров.

Обеспокоенность рынка также вызывает восстановление добычи нефти в Ливии. Вице-премьер Правительства национального согласия Ливии Ахмед Майтыг заявил, что добыча в стране уже достигла 500 тыс. б/с и к концу октября будет составлять 550-560 тыс. б/с, пишет газета The Libya Observer. По его словам, к концу текущего года в Ливии будет добываться 1 млн баррелей нефти в сутки.