Индекс Мосбиржи в четверг откроется снижением в пределах 0,2-0,6% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в четверг откроется умеренным снижением в пределах 0,2-0,6%, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным спадом в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2770-2780 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2760, 2750 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2800, 2810 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Эксперт отмечает, что во второй половине четверга участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на российский рынок акций, по мнению Манжоса, может оказать выход еженедельной статистики по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 мск). Стоит также обратить внимание на публикацию сентябрьских данных по продажам на вторичном рынке жилься в США (17:00 мск).