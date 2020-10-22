Дивиденды банка "Санкт-Петербург" за 9 месяцев 2020г могут быть рассчитаны с учетом прибыли 2019г - аналитики

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Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" 22 октября рассмотрит результаты деятельности кредитной организации за 9 месяцев 2020 года, а также даст рекомендации по дивидендам за этот период, следует из сообщения банка.

Аналитики Sova Capital считают, что размер дивидендов может быть рассчитан с учетом прибыли банка за 2019 год. "Хотя наблюдательный совет банка на завтрашнем заседании формально рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев 2020 года, дивиденды, вероятно, будут связаны с результатами компании за 2019 финансовый год, то есть, по нашим расчетам, они могут составить 3,31 рубля на одну обыкновенную акцию", - пишут эксперты в обзоре.

Эти расчеты основаны на коэффициенте выплаты дивидендов в размере 20% от чистой прибыли банка за 2019 год, поясняют аналитики. По их расчетам, дивидендная доходность составит около 7,5%.

Промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2020 года должны быть включены в общие дивиденды за 2020 год, рекомендации по которым набсовет "Санкт-Петербурга" может дать в апреле 2021 года и выплаты по которым могут состояться в июне следующего года. "В настоящее время мы оцениваем дивиденды (за весь 2020 год - прим. ИФ) в размере 3,62 рубля на одну обыкновенную акцию, что предполагает дивидендную доходность чуть выше 8%", - пишут аналитики Sova Capital.

Они считают возможность выплаты банком "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) дивидендов за 9 месяцев 2020 года позитивным сигналом для акций кредитной организации.

Топ-менеджеры банка в августе заявили, что набсовет кредитной организации может обсудить возобновление выплаты дивидендов на обыкновенные акции в конце октября, оценивая результаты 9 месяцев 2020 года.

Акционеры банка "Санкт-Петербург" в мае на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2019 год на обыкновенные акции, выплатить их на привилегированные акции в размере 0,11 рубля на один "преф". Всего на выплату дивидендов на "префы" банк может направить 2,2 млн рублей.

Решение отказаться от выплаты дивидендов за 2019 год на обыкновенные акции и не проводить обратный выкуп акций кредитная организация ранее объяснила необходимостью иметь дополнительный запас собственного капитала из-за значительного влияния пандемии коронавирусной инфекции на экономическую конъюнктуру. При условии стабилизации экономической ситуации банк был готов вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов во втором полугодии 2020 года, отмечал банк.

Дивидендная политика банка предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 20% от чистой прибыли по МСФО.

Банк "Санкт-Петербург" в 2019 году сократил чистую прибыль по МСФО на 12,6% - до 7,9 млрд рублей с 9,0 млрд рублей в 2018 году.

На дивиденды за 2018 год банк направил 1,8 млрд рублей (20% от прибыли по МСФО). На одну обыкновенную акцию было выплачено 3,71 рубля, на одну привилегированную - 0,11 рубля.

Основными акционерами банка "Санкт-Петербург" являются его топ-менеджеры, в том числе председатель правления Александр Савельев (26,2% голосов). Европейскому банку реконструкции и развития принадлежат 5,08% голосующих акций, группе East Capital - 4,85%, UBS - 2,85%, Credit Suisse - 1,08%.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам первого полугодия 2020 года занял 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".