ITI Capital прогнозирует сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 4,25%

Аналитики ITI Capital ожидают, что ЦБ РФ на заседании 23 октября не станет менять действующие параметры ДКП и сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%.

"Большинство участников рынка разделяет это мнение, таким образом последующая реакция будет слабовыраженной, - отмечает старший аналитик по инструментам с фиксированной доходностью ITI Capital Ольга Николаева. - На неделе, предшествующей текущей неделе "тишины", представители Банка России воздержались от каких-либо конкретных заявлений относительно дальнейшего развития монетарной политики, что также можно расценивать как косвенное подтверждение неготовности регулятора предпринимать сейчас активные действия. При этом мы ждем, что в пресс-релизе снова будет отражена мягкая риторика. Основные предпосылки, влияющие на решение ЦБ, практически не изменились с прошлого заседания. Мы по-прежнему предполагаем, что завершающий этап текущего цикла монетарного стимулирования еще впереди и наступит не позже 1К21, когда ключевая ставка может опуститься до 3,75% (при условии прекращения влияния дестабилизирующих факторов). Разворот в сторону нейтральной монетарной политики мы допускаем не ранее начала 2022г".

Список ключевых факторов для принятия решения в пользу сохранения ставки:

- Наблюдаемое в последние месяцы ослабление рубля в сочетании с повышением инфляционных ожиданий (медианная оценка ожидаемой инфляции в октябре оказалась максимальной за полгода) спровоцировали некоторое ускорение инфляции. Согласно еженедельной статистике, начиная с конца сентября уже две недели подряд фиксируется рос цен в размере 0,1% после семи последовательных недель нулевого роста либо дефляции. Таким образом годовая инфляция на 12 октября, по данным Росстата, составила 3,82%.

- Повышенная волатильность, вызванная высокой степенью неопределённости на внешних рынках по-прежнему сохраняется. По мере приближения даты президентских выборов в США нервозность инвесторов нарастает, что находит отражение на финансовых рынках в виде нежелания наращивать рисковые позиции. Также влияние оказывает активное распространение второй волны Covid-19 по всему миру. В случае с Россией на повестке дня все еще остаются риски введения санкций. Национальная валюта торгуется со значительной "геополитической премией", поэтому дополнительное давление на нее со стороны монетарной политики в данный момент будет нежелательным. Помимо санкционной риторики возник фактор конфликта в Нагорном Карабахе, в который может вступить Россия; напряженность остается высокой, что будет способствовать сохранению ставки перед выборами в США.

- Ставки по рублевым депозитам физических лиц продолжают снижаться, что может спровоцировать отток пассивов у банков. По данным ЦБ, в первой декаде октября максимальная ставка по вкладам опустилась до 4,326%, таким образом почти достигнув уровня ключевой ставки.

- Очередной шаг по снижению ключевой ставки сейчас едва ли обернется сокращением стоимости заимствований для Минфина. Текущие ставки рынка ОФЗ "оторвались" от действующих монетарных параметров. Повышенная доходность является как следствием значительно увеличившегося первичного предложения, так и платой за геополитические риски.