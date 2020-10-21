Рубль днем продолжает немного дорожать к доллару и дешеветь к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 21 октября. Доллар слабеет, евро укрепляется на "Московской бирже" в среду днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 77,27 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,55 руб./EUR1, подорожав на 6 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,3 копейки - до 83,7 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 октября на 74,58 копейки, до 77,0322 руб./$1, и уменьшил курс евро на 21,55 копейки, до 91,3448 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем продолжает демонстрировать разнонаправленную динамику в основных парах вслед за движением валют на Forex, где доллар слабеет, в том числе к евро, на надеждах инвесторов относительно принятия нового пакета стимулов экономики США.

Во вторник спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин провели телефонный разговор, после которого Пелоси выразила надежду, что сделка по новым мерам поддержки экономики США будет достигнута уже на этой неделе. "Таков план. Это то, на что я надеюсь", - цитирует ее слова Bloomberg.

Белый дом также выразил оптимизм по поводу прогресса в переговорах. Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил в эфире CNBC, что "все упорно работают", чтобы достичь соглашения до выходных. В то же время он подчеркнул сохранение некоторых неурегулированных вопросов. По словам Медоуза, речь идет не просто о "расхождениях в формулировках и нескольких долларах". "Нам еще есть над чем работать", - добавил он.

Хотя разногласия могут быть преодолены, республиканцы из Сената выступают против объема пакета стимулов, который сейчас обсуждается, пишет Bloomberg. Лидер республиканского большинства Митч Макконнел посоветовал Белому дому не торопиться заключать соглашение до президентских выборов, сообщают осведомленные источники агентства.

Поддержку рублю оказывают аукционы Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ. Ведомство в среду предложило инвесторам восьмилетние ОФЗ-ПК серии 29015 с погашением 18 октября 2028 года и пятилетние ОФЗ-ПД серии 26234 с погашением 16 июля 2025 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске (349,8 млрд и 280 млрд рублей соответственно), а также десятилетние ОФЗ-ИН серии 52003 с погашением 17 июля 2030 года в объеме 15,94 млрд рублей.

ОФЗ-ПК серии 29015 были размещены в объеме 309 млрд 591 млн рублей при спросе 361 млрд 493 млн рублей, средневзвешенная цена составила 96,1861% от номинала.

ОФЗ-ПД серии 26234 были проданы на общую сумму 30 млрд 391 млн рублей при спросе 40 млрд 210 млн рублей, средневзвешенная цена составила 97,2659% от номинала, что соответствует доходности 5,22% годовых.

Результаты аукциона по продаже ОФЗ-ИН серии 52003 на момент написания обзора не были известны.

Цены на нефть эталонных марок в среду опускаются на данных Американского института нефти (API) о росте нефтяных запасов в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК уменьшилась на 1,76% - до $42,4 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 1,89% - до $40,91 за баррель.

API во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 16 октября, выросли на 584 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 6 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,2 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на 1,9 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.

Давление на нефтяные цены также оказывают сообщения о росте добычи в Ливии. Как отмечает S&P Global Platts, добыча нефти и конденсата в стране за месяц выросла более чем в четыре раза - до 500 тыс. баррелей в сутки. По информации источников агентства, в понедельник вечером возобновилась добыча на месторождении Абу-Аттифель, которая может достичь 70 тыс. баррелей в сутки.

"В среду рубль укрепляется к доллару вместе с прочими валютами развивающихся стран на фоне оптимизма глобальных инвесторов в отношении риска, за доллар дают около 77 рублей. Учитывая отсутствие видимых санкционных рисков, можно ожидать умеренного укрепления рубля на фоне налогового периода, однако вокруг нефтяного рынка формируются опасения, связанные с медленным восстановлением спроса и риском новых локдаунов, что может стать фактором давления на рубль", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Если сегодняшний недельный отчет Минэнерго США покажет схожие с API цифры, негативные настроения на рынке нефти могут сохраниться, а нефть Brent может попытаться вновь вернуться к уровням начала прошлой недели ($41,5-42 за баррель). Дополнительным фактором давления могут выступить опасения относительно ситуации со спросом на фоне второй волны коронавируса", - полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

ЦБ РФ 19 октября продал валюту на 8,6 млрд рублей, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе ЦБ РФ продал валюту на 34,8 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER), в объеме 2,9 млрд рублей в день.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в среду, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 1 базисный пункт - до 4,5% и 4,52% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со вторником, оставшись на уровнях 4,54%, 4,65% и 4,68% годовых.