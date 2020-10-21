Sberbank CIB прогнозирует сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 4,25% на заседании 23 октября

Аналитики Sberbank CIB полагают, что на заседании в пятницу, 23 октября, ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%, говорится в комментарии.

Президентские выборы в США могут усилить волатильность на глобальных рынках, поэтому, по мнению экспертов, ЦБ РФ проявит осторожность и не будет менять ставку на октябрьском заседании. Рынки должны успокоиться к концу года, так что у регулятора будет достаточно времени, чтобы оценить экономические риски, связанные со второй волной коронавируса, и возобновить снижение ставок в декабре.

По оценкам Sberbank CIB, к концу года инфляция достигнет 4,0% на фоне недавнего ослабления рубля, тогда как прогноз ЦБ составляет 3,7-4,2%. Вместе с тем, по мнению аналитиков, высока вероятность, что к концу 2021 года инфляция может замедлиться до 3,0%. Такая оценка предполагает, что к концу текущего года рубль укрепится до 70 руб./$1 после президентских выборов в США. Эксперты Sberbank CIB считают, что в 2021 году российская валюта, возможно, продолжит укрепляться и к концу года её курс достигнет 60 руб./$1 на фоне снижения премии за геополитический риск.

Более медленное восстановление экономики — ещё один среднесрочный фактор риска для инфляции, обращают внимание аналитики. ЦБ также отметил, что новые меры, введенные в середине октября с целью замедлить распространение коронавируса, негативно скажутся на экономической активности в краткосрочной перспективе, но этот эффект должен быть умеренным.

"Всё это позволяет предположить, что ЦБ подождёт ещё некоторое время и в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, может снизить ставку в декабре", - пишут эксперты Sberbank CIB.