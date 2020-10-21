GDR "Группы ЛСР" - наиболее сбалансированный инструмент для инвестиций в российский сектор недвижимости - "ВТБ Капитал"

Аналитики "ВТБ Капитала" считают GDR "Группы ЛСР" наиболее сбалансированным инструментом для инвестиций в российский сектор недвижимости, сообщается в обзоре.

"Группа ЛСР" показала сильные операционные результаты за 3к20, отмечают аналитики: стоимость заключенных новых договоров увеличилась на 33% г/г, что отражает поддержку от программы льготного ипотечного кредитования (доля договоров с участием ипотечных средств составила 72% против 47% в 3к19) и низкой базы сравнения.

"Это лучший результат в секторе (ГК "ПИК" и Etalon отчитались о росте на 29% г/г и 10% г/г соответственно), исходя из которого выведенные в продажу площади увеличились на 7% г/г, до 9м20, что соответствует плану компании на весь год. Продление программы льготной ипотеки (со ставкой 6,5%) до 1п21 стало дополнительным двигателем продаж жилья в массовом сегменте, в связи с чем фактические результаты компании могут превысить наши ожидания. Котировки GDR "Группы ЛСР" за последние три месяца выросли на 17%, и на текущих уровнях значение коэффициента P/NAV равно 0,5x (против 1,1x у ГК "ПИК" и 0,2x у Etalon).

"Мы считаем бумаги "Группы ЛСР" наиболее сбалансированным инструментом для инвестиций в российский сектор недвижимости", - указывают в "ВТБ Капитале".