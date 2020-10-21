Покупать акции ММК пока рискованно - "Велес Капитал"

Акции ММК чувствуют себя "лучше рынка" в преддверии рекомендации совета директоров по дивидендам за 3-й квартал, но техническая картина по котировкам при этом выглядит негативной для покупателей как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективах, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"На данный момент уже открывшим "лонги" от минимумов можно рассчитывать максимум на движение в район 37 руб. (важное среднесрочное сопротивление и средняя полоса Боллинджера дневного графика). В остальном довольно высокие объемы торгов на снижении скорее предвещают скорое возвращение бумаг к падению с возможным обновлением октябрьского минимума и движением к 34 руб. Задуматься о наращивании краткосрочных "лонгов" можно будет при закреплении выше 37 руб. (с целями 38-40 руб.)", - указывает аналитик компании Елена Кожухова.