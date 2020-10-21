.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Покупать акции ММК пока рискованно - "Велес Капитал"
.
ГЛАВНОЕ
МВФ улучшил оценку динамики российской экономики в 2020 году
МВФ смягчил прогноз снижения экономики РФ в 2020 году с 6,6%, прогнозировавшихся в июне, до 4,1%. Падение мирового ВВП, по мнению фонда, также будет менее существенным - 4,4%, а не 4,9%
 
Падение ВВП РФ в 3-м квартале замедлилось до 3,8% - Минэкономразвития
Падение ВВП РФ в сентябре 2020 года оценивается в 3,3% в годовом выражении после снижения на 3,7% по уточненным данным (с 4,3%) в августе, на 4,4% в июле (оценка уточнена с 4,6%). Такая оценка содержится в "Картине деловой активности",...
 
Fitch: дефициты бюджетов регионов РФ увеличиваются
Степень негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19 на российские субнациональные образования различается в зависимости от их рейтингов, отмечается в обзоре международного рейтингового агентства Fitch Ratings. Регионы с более низкими...
 
По итогам года ущерб МСП составит не менее 1 трлн руб.
По итогам 2020 года ущерб малых и средних предприятий составит не менее 1 трлн рублей, и основной удар примут на себя сферы услуг, торговли и общепита. Таким прогнозом в интервью "Известиям" поделился президент бизнес-объединения "Опора России"...
 
21 октября 2020 года 15:09

Покупать акции ММК пока рискованно - "Велес Капитал"

Акции ММК чувствуют себя "лучше рынка" в преддверии рекомендации совета директоров по дивидендам за 3-й квартал, но техническая картина по котировкам при этом выглядит негативной для покупателей как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективах, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"На данный момент уже открывшим "лонги" от минимумов можно рассчитывать максимум на движение в район 37 руб. (важное среднесрочное сопротивление и средняя полоса Боллинджера дневного графика). В остальном довольно высокие объемы торгов на снижении скорее предвещают скорое возвращение бумаг к падению с возможным обновлением октябрьского минимума и движением к 34 руб. Задуматься о наращивании краткосрочных "лонгов" можно будет при закреплении выше 37 руб. (с целями 38-40 руб.)", - указывает аналитик компании Елена Кожухова.

Опубликовано: /Велес Капитал ИК/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    ММК


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
21 октября 2020 года 18:09
Краткосрочная покупка акций «широким фронтом» в 4К2020 довольно рискованна - "Универ Капитал"
Краткосрочная покупка акций «широким фронтом» в 4К2020 довольно рискованна, поскольку присутствует ряд факторов, которые окажут давление на фондовый рынок РФ, говорится в обзоре "Универ Капитала". В частности, на фондовый рынок России будут влиять следующие факторы: цены на нефть и другие сырьевые...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 17:31
ITI Capital прогнозирует сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 4,25%
Аналитики ITI Capital ожидают, что ЦБ РФ на заседании 23 октября не станет менять действующие параметры ДКП и сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%. "Большинство участников рынка разделяет это мнение, таким образом последующая реакция будет слабовыраженной, - отмечает старший аналитик по...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 16:58
Существенных колебаний цен на нефть до конца года, скорее всего, не будет - "УНИВЕР Капитал"
Аналитики "УНИВЕР Капитала" до конца года не ждут существенных колебаний цены на нефть, считая, что комфортный коридор $40-45 за баррель устраивает и потребителей, и ОПЕК+, сообщается в обзоре. "Рынок нефти находится на локальном "перепутье", причём точное положение дел плохо понятно даже...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 16:25
Sberbank CIB прогнозирует сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 4,25% на заседании 23 октября
Аналитики Sberbank CIB полагают, что на заседании в пятницу, 23 октября, ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%, говорится в комментарии. Президентские выборы в США могут усилить волатильность на глобальных рынках, поэтому, по мнению экспертов, ЦБ РФ проявит осторожность и не будет...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 16:09
GDR "Группы ЛСР" - наиболее сбалансированный инструмент для инвестиций в российский сектор недвижимости - "ВТБ Капитал"
Аналитики "ВТБ Капитала" считают GDR "Группы ЛСР" наиболее сбалансированным инструментом для инвестиций в российский сектор недвижимости, сообщается в обзоре. "Группа ЛСР" показала сильные операционные результаты за 3к20, отмечают аналитики: стоимость заключенных новых договоров увеличилась на...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 15:38
Рубль днем продолжает немного дорожать к доллару и дешеветь к евро вслед за их динамикой на Forex
Москва. 21 октября. Доллар слабеет, евро укрепляется на "Московской бирже" в среду днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.    читать дальше
.
21 октября 2020 года 15:36
S&P500 демонстрирует склонность к консолидации - "Фридом Финанс"
Технически индекс S&P500 демонстрирует склонность к консолидации, отмечает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Индикатор RSI находится в нейтральной зоне. При снижении сильным уровнем поддержки выступит 50-дневная скользящая средняя на отметке 3405 пунктов. Тем не менее, индикатор...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 14:45
ВТБ Капитал ожидает существенного роста котировок GDR ФосАгро в краткосрочной перспективе
" ВТБ Капитал" ожидает существенного роста котировок GDR "ФосАгро" в краткосрочной перспективе после недавнего отставания в динамике, говорится в обзоре инвестбанка. "ФосАгро" пятый квартал подряд показало двузначный рост продаж: в 3к20 объемы увеличились на 10% г/г, исходя из чего компания...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 14:04
Julius Baer повышает трехмесячный прогноз по ценам на природный газ до 3,25 долл. США за миллион БТЕ
Julius Baer повышает трехмесячный прогноз по ценам на природный газ до 3,25 долл. США за миллион БТЕ, говорится в комментарии главного экономиста банка Норберта Рюкера. Прогноз в значительной степени связан с погодным фактором и зимним отопительным сезоном. Любое ярко выраженное раннее похолодание...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 13:32
Покупка ОФЗ интересна лишь для получения премии к рынку - Райффайзенбанк
Покупка ОФЗ интересна лишь для получения премии к рынку, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. Спекулятивная стратегия покупки ликвидных бумаг с премией ко вторичному рынку на предшествующем аукционе себя оправдала и, скорее всего, будет успешной и на аукционе 21 октября, полагает аналитик банка...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 12:48
Текущие цены акций Газпрома привлекательны для покупок - BCS Express
Текущие цены акций "Газпрома" привлекательны для покупок, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Игоря Галактионова. В ходе распродаж в нефтегазовом секторе акции "Газпрома" практически вернулись к тем ценовым уровням, которые можно было наблюдать до формирования новой практики...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 12:15
Промсвязьбанк рекомендует держать акции "Группы ЛСР"
Аналитики Промсвязьбанка рекомендуют держать акции "Группы ЛСР" с целевой ценой 990 рублей за акцию, сообщается в обзоре банка. "Группа ЛСР" продемонстрировала рост продаж недвижимости (в январе-сентябре рост составил 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 66 млрд руб.),...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 11:45
Рост рынка акций утром сдерживается проседающей нефтью и Европой, лидирует ВТБ
Москва. 21 октября. Рынок акций РФ утром в среду подрос вслед за фондовыми площадками США и Азии на фоне известий о прогрессе в переговорах законодателей США о пакете стимулирующих мер для экономики страны, подъем сдерживается снижением нефти и фондовой Европы; лидируют в росте акции ВТБ и Сбербанка.    читать дальше
.
21 октября 2020 года 11:36
Динамика цен на нефть напрямую связана с разработкой вакцины от коронавируса - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка полагают, что, как это ни парадоксально, но динамика цен на нефть напрямую связана с разработкой вакцины от коронавируса, говорится в обзоре главного экономиста банка Наталии Орловой. "Цены на нефть с начала лета торгуются в узком коридоре 40-45 долл./барр. Этот интервал...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 11:11
Ключевые события для рынка акций РФ в среду - ITI Capital
налитики ITI Capital обращают внимание на ключевые события для рынка акций РФ в среду, 21 октября. Как говорится в обзоре компании, в фокусе будут "Лента" с публикацией операционных результатов за 3К20 и НЛМК с публикацией финансовых результатов по МСФО за 3К20.    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.