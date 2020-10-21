Julius Baer повышает трехмесячный прогноз по ценам на природный газ до 3,25 долл. США за миллион БТЕ, говорится в комментарии главного экономиста банка Норберта Рюкера. Прогноз в значительной степени связан с погодным фактором и зимним отопительным сезоном. Любое ярко выраженное раннее похолодание продлит недавнее ралли цен на природный газ и наоборот, отмечает эксперт.

"Котировки природного газа продолжают расти, поскольку сезон и краткосрочные прогнозы погоды ухудшаются. Ограниченная добыча сланца, восстановление экспорта из США и повышенный спрос со стороны электростанций в Европе были до сих пор оптимистичными элементами, которые привели к нормализации рыночных условий до докризисных. Мы полагаем, что на рынке природного газа назрело ралли, особенно в Европе, но все же видим потенциал роста цен и в Северной Америке. Соответственно, мы обновляем наши прогнозы по ценам на природный газ, но сохраняем длинное позиционирование", - отмечает Рюкер.

Цены на природный газ росли по обе стороны Атлантики, поскольку сезонные и краткосрочные прогнозы погоды ухудшаются. По мнению Рюкера, избыток складских запасов в Северной Америке должен сходить на нет, поскольку производство по-прежнему ограничено спадом в добыче сланцевых углеводородов, в то время как экспорт быстро восстанавливается до докризисных уровней на фоне устойчивого спроса из Азии и Европы. Вследствие этого мы повышаем наш трехмесячный прогноз по ценам на природный газ до 3,25 долл. США за миллион британских тепловых единиц. Настроение рынка движется в сторону "бычьих", что должно поддержать некоторый импульс для цен.

"Тем временем в Европе излишки запасов в хранилищах в значительной степени исчезли, и рынок природного газа почти вернулся к докризисной норме. Однако после повышения цен в последние месяцы преимущества сжигания газа по сравнению с углем для выработки электроэнергии снизились, что должно несколько ограничить спрос. Мы повышаем наш трехмесячный прогноз до 15 евро за мегаватт-час", - заключает эксперт Julius Baer.