Рост рынка акций утром сдерживается проседающей нефтью и Европой, лидирует ВТБ

Москва. 21 октября. Рынок акций РФ утром в среду подрос вслед за фондовыми площадками США и Азии на фоне известий о прогрессе в переговорах законодателей США о пакете стимулирующих мер для экономики страны, подъем сдерживается снижением нефти и фондовой Европы; лидируют в росте акции ВТБ и Сбербанка.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2809,16 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1151,01 пункта (+0,9%); цены "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 2,6%.

Доллар упал до 76,89 рубля (-0,45 рубля), золото выросло до $1924,5 за тройскую унцию (+0,5%).

Подорожали акции банка ВТБ (+2%), Сбербанка (+1,8% и +1,3% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "Московской Биржи" (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%, до 171,78 рубля), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

Группа НЛМК (флагманский актив - "Новолипецкий металлургический комбинат") сократила в III квартале EBITDA на 1% по сравнению со II кварталом, до $579 млн, сообщила компания. Показатель оказался хуже среднего прогноза аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", которые ожидали прирост на 4,1%, до $606 млн.

Совет директоров НЛМК рекомендовал выплатить 6,43 руб. на акцию за III квартал. Дивиденды за II квартал составили 4,75 рубля на акцию.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, на рынке акций РФ в краткосрочной перспективе возможна консолидация в области ниже 1200 пунктов по индексу РТС. В то время как прогресс в переговорах по новым мерам стимулирования экономики США дает основания для некоторого улучшения обстановки на рынках, основные факторы неопределенности (масштаб ограничений в связи с пандемией и их влияния на макроэкономику, выборы в США, формат Brexit, геополитика) остаются в силе, препятствуя формированию устойчивого восходящего тренда. На валютном рынке в начале торгов возможно углубление коррекции доллара вниз на фоне его ослабления к корзине мировых валют.

По словам главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, продолжает рост акций банка ВТБ, который заявил о намерении вернуться к направлению на дивиденды 50% от чистой прибыли. Однако покупать акции этого банка на среднесрочную перспективу не рекомендуется, есть много более перспективных бумаг.

Продолжается отскок от поддержки 200 руб. акций Сбербанка (212,7 рубля). В начале недели профучастники и институциональные инвесторы Сбербанка получили годовые дивиденды, часть которых начала реинвестироваться. Повышенный спрос на валюту также был вызван спросом со стороны иностранных фондов, которые конвертировали дивиденды Сбербанка (в среду это давление на рубль уже ослабло). Следующей целью роста акций Сбербанка выступает отметка 222 руб. Однако для такого сценария нужна поддержка со стороны внешнего фона и возвращение нерезидентов на российский рынок акций. Но в любом случае Сбербанк остается одной из самых интересных средне- и долгосрочных идей.

Акции "Норникеля" (20,266 тыс. руб.) закрепились выше сопротивления 20 тыс. руб. Бумага еще до конца года вполне может сходить в район исторических максимумов в случае уменьшения претензий государства за нанесенный аварией в Норильске вред и поддержки нерезидентов. В среду акции ГМК растут на фоне подорожавшего никеля, платины и палладия.

В числе аутсайдеров оказались акции "Яндекса", все еще переживающие "развод" с Тиньковым. Однако и эту бумагу можно включить в число фаворитов российского рынка и искать момент для ее покупки.

Нефть Brent вновь не решилась штурмовать сильное сопротивление $43,5 за баррель. В среду рынок ожидает статистики Минэнерго США по запасам и уровню добычи. Их рост не должен вызывать удивления, поскольку предыдущее снижение было вызвано чередой ураганов в Мексиканском заливе. Сейчас же мощности в этом регионе работают почти в плановом режиме, отмечает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, нефть реагирует снижением на данные по американским запасам нефти, но стоит также отметить существенное сокращение по нефтепродуктам. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что пока еще рано говорить о пересмотре производственных планов ОПЕК+.

Рубль укрепляется, поскольку снижается геополитическая премия, связанная с армяно-азербайджанским конфликтом, в рамках которого стороны начали демонстрировать признаки готовности к переговорам. "Дело Навального", по сути, произвело весьма слабый "выхлоп" из-за противоречивой доказательной базы. Даже готовность РФ пойти на сделку с США по заморозке ядерных потенциалов также можно записать в пользу ослабления геополитических рисков.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин провели очередные переговоры. По словам Пелоси, проект должен быть написан и принят до конца недели, чтобы была возможность одобрить его до президентских выборов. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс в очередной раз подчеркнул, что экономика продолжит восстанавливаться, но без новых мер поддержки это будет сложный путь.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов также полагает, что повод для оптимизма на рынках остался прежним - прогресс в обсуждении проекта стимулов для американской экономики. Скептицизм спикера Палаты представителей Конгресса Пелоси сменился надеждами на заключение сделки с демократами уже на этой неделе. Между сторонами остаются разногласия по сумме и направлениям мер стимулирования, но их необходимость заставляет искать консенсус. Переговоры продолжатся в среду, часть инвесторов по-прежнему с недоверием относится к возможности провести проект поддержки до выборов.

Поддержку оказали и сообщения от фармкомпании Moderna о вероятности одобрения их вакцины от коронавируса к декабрю. Поводом для опасений остается макроэкономика. Вполне возможно, что в пятницу предварительные PMI на фоне роста заболеваемости COVID-19 покажут ухудшение. В фокусе также приближение президентских выборов в США (кандидаты проведут финальные дебаты в четверг), что добавляет неопределенности.

На рынке акций РФ уверенно выглядят акции металлургов. В среду за III квартал отчитался НЛМК, в четверг выйдут отчеты "Северстали" и ММК. Учитывая умеренно-оптимистичный внешний фон, индекс МосБиржи может подрасти в направлении 2825 пунктов. Техническая картина при этом настраивает на вероятное коррекционное движение вниз. Ухудшение ситуации на глобальных рынках к концу месяца может увести индекс в район 2750 пунктов и ниже. Для американского индекса S&P500 не исключен риск отката к минимумам сентября - в район 3200 пунктов, считает Антонов.

В США во вторник индексы выросли на 0,3-0,5%. Спикер Палаты представителей Конгресса США Пелоси заявила о прогрессе в переговорах с Белым домом.

Оптимизм инвесторов также был связан с заявлением главы фармкомпании Moderna Стефана Банселя, который сказал The Wall Street Journal, что вакцина от коронавируса, разрабатываемая Moderna, может быть одобрена для применения в США уже в декабре.

В среду в Азии также преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,8%), но проседает Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE снижаются на 0,6-0,9%) и растеряли большую часть утреннего роста американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 сократил прирост до 0,2% с 0,7%).

Цены на нефть снижаются в среду на данных Американского института нефти (API) о росте нефтяных запасов в США; цена Brent находится вблизи уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $42,62 за баррель (-1,3% и +1,3% во вторник), декабрьская цена WTI - $41,22 за баррель (-1,2% и +1,6% накануне).

API во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 16 октября, выросли на 584 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 6 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,2 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts ожидают, что выходящие в среду в 17:30 МСК данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на 1,9 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей.

Давление на нефтяные цены также оказывают сообщения о росте добычи в Ливии. Как отмечает S&P Global Platts, добыча нефти и конденсата в стране за месяц выросла более чем в четыре раза - до 500 тыс. б/с. По информации источников агентства, в понедельник вечером возобновилась добыча на месторождении Абу-Аттифель, которая может достичь 70 тыс. б/с.

Однако рынок сохраняет оптимизм, рассчитывая, что ОПЕК+ пересмотрит запланированное увеличение добычи на 2 млн б/с, несмотря на отсутствие явных признаков подобных намерений после заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) 19 октября.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+9,1%), ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (+5,4%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+3,4%), акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+1,8%).

Подешевели бумаги Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-2,2%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,708 млрд рублей (из них 5,157 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).