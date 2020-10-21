Динамика цен на нефть напрямую связана с разработкой вакцины от коронавируса - Альфа-банк

Аналитики Альфа-банка полагают, что, как это ни парадоксально, но динамика цен на нефть напрямую связана с разработкой вакцины от коронавируса, говорится в обзоре главного экономиста банка Наталии Орловой.

"Цены на нефть с начала лета торгуются в узком коридоре 40-45 долл./барр. Этот интервал определяется соотношением спроса на сырье, который находится под давлением из-за сохраняющихся ограничений на международные поездки, и предложения, которое при усилии стран ОПЕК+ подверглось значительной корректировке. Инвестиции в акции нефтяных компаний, многие из которых сейчас выглядят очень дешево (Exxon торгуется по 0,8 P/B, BP по 0,9, и PetroChina по 0,3), являются, возможно, одним из наилучших способов играть на ожиданиях появления вакцины, в результате чего спрос сможет быстро вернуться на докризисные уровни", - отмечает Орлова.

При этом, хотя создание вакцины задает однозначно позитивную траекторию рынка, неопределенным является время ее появления, подчеркивает эксперт банка.

Орлова советует помнить и о втором, не менее важном для рынка нефти факторе, время проявления которого более определенно, но эффект которого может быть неоднозначен – это отношения США и Ирана. "С приходом к власти Д. Трампа отношения США и Ирана развернулись на 180 градусов и на смену ядерной сделки, которая была заключена при Б. Обаме и позволяла Ирану вернуться на мировой рынок нефти, пришел период возврата к ограничениям. При этом экономическая ситуация в Иране в последние годы ухудшается, темпы инфляции там превышают уровень 20% уже на протяжении более двух лет, и возврат на рынок был бы крайне желательным вариантом развития событий для иранского правящего режима – это, в свою очередь, может стать фактором, нейтрализующим позитивный эффект разработки вакцины", - отмечает экономист Альфа-банка.

По мнению Орловой, в случае победы Трампа этот сценарий не обсуждается, но вот победа Байдена потенциально открывает возможность для этого риска. Правда, американские политологи считают, что для нового президента США тема Ирана будет не в ряду первоочередных, так как взгляд на нефтяной рынок через призму разработки вакцины пока выглядит более реалистичным.

"Позитивный взгляд на нефть подтверждается и сильной статистикой из Китая: в сентябре рост розничной торговли составил в Китае составил 3,3% г/г, а рост промышленного производства ускорился до 6,9% г/г, обе цифры оказались выше ожиданий рынка", - подчеркивает эксперт Альфа-банка.