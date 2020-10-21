Акции Сбербанка имеют значительный потенциал для дальнейшего роста - "Атон"

Акции Сбербанка имеют значительный потенциал для дальнейшего роста, говорится в комментарии "Атона". По мнению аналитика инвесткомпании Михаила Ганелина, пока Сбербанк будет придерживаться своей объявленной дивидендной политики - направлять на выплаты акционерам не менее 50% от прибыли, - покупка его акций останется фундаментально привлекательной инвестиционной идеей. Сейчас же ценные бумаги компании недооценены.

Сбербанк готовится выплатить рекордные дивиденды за прошлый год: суммарно 422,4 млрд руб. (это 50% от прибыли, впервые для Сбербанка) компания разделит между держателями своих акций. Общая сумма выплат превышает аналогичный показатель у любой из российских нефтегазовый компаний, которые традиционно считаются самыми щедрыми на выплаты акционерам.

По словам Ганелина, уже через полгода при нынешней стоимости обыкновенной акции в ?207 ее владелец получит дивиденды порядка 7% - это хороший уровень, который выше ставок по депозитам, ОФЗ и даже некоторых корпоративных облигаций.