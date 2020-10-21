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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рубль, вероятно, попытается пойти ниже отметки 77 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"
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21 октября 2020 года 10:50
Рубль, вероятно, попытается пойти ниже отметки 77 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"
Подготовка экспортеров к налогам будет и далее поддерживать рубль, причем директор по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрий Полевой не исключает, что продажи будут нарастать по мере укрепления рубля, как это часто бывает. "Новости по обвинениям США к РФ по киберпреступлениям сильно рубль затронуть не должны. Он вплотную приблизился к отметке 77 руб./$1, и в среду вполне вероятны попытки пройти ниже", - отмечает Полевой в своем комментарии.
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21 октября 2020 года 18:09
Краткосрочная покупка акций «широким фронтом» в 4К2020 довольно рискованна, поскольку присутствует ряд факторов, которые окажут давление на фондовый рынок РФ, говорится в обзоре "Универ Капитала". В частности, на фондовый рынок России будут влиять следующие факторы: цены на нефть и другие сырьевые... читать дальше
.21 октября 2020 года 17:31
Аналитики ITI Capital ожидают, что ЦБ РФ на заседании 23 октября не станет менять действующие параметры ДКП и сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%. "Большинство участников рынка разделяет это мнение, таким образом последующая реакция будет слабовыраженной, - отмечает старший аналитик по... читать дальше
.21 октября 2020 года 16:58
Аналитики "УНИВЕР Капитала" до конца года не ждут существенных колебаний цены на нефть, считая, что комфортный коридор $40-45 за баррель устраивает и потребителей, и ОПЕК+, сообщается в обзоре. "Рынок нефти находится на локальном "перепутье", причём точное положение дел плохо понятно даже... читать дальше
.21 октября 2020 года 16:25
Аналитики Sberbank CIB полагают, что на заседании в пятницу, 23 октября, ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%, говорится в комментарии. Президентские выборы в США могут усилить волатильность на глобальных рынках, поэтому, по мнению экспертов, ЦБ РФ проявит осторожность и не будет... читать дальше
.21 октября 2020 года 16:09
GDR "Группы ЛСР" - наиболее сбалансированный инструмент для инвестиций в российский сектор недвижимости - "ВТБ Капитал"
Аналитики "ВТБ Капитала" считают GDR "Группы ЛСР" наиболее сбалансированным инструментом для инвестиций в российский сектор недвижимости, сообщается в обзоре. "Группа ЛСР" показала сильные операционные результаты за 3к20, отмечают аналитики: стоимость заключенных новых договоров увеличилась на... читать дальше
.21 октября 2020 года 15:38
Москва. 21 октября. Доллар слабеет, евро укрепляется на "Московской бирже" в среду днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах. читать дальше
.21 октября 2020 года 15:36
Технически индекс S&P500 демонстрирует склонность к консолидации, отмечает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Индикатор RSI находится в нейтральной зоне. При снижении сильным уровнем поддержки выступит 50-дневная скользящая средняя на отметке 3405 пунктов. Тем не менее, индикатор... читать дальше
.21 октября 2020 года 15:09
Акции ММК чувствуют себя "лучше рынка" в преддверии рекомендации совета директоров по дивидендам за 3-й квартал, но техническая картина по котировкам при этом выглядит негативной для покупателей как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективах, сообщается в комментарии инвестиционной... читать дальше
.21 октября 2020 года 14:45
" ВТБ Капитал" ожидает существенного роста котировок GDR "ФосАгро" в краткосрочной перспективе после недавнего отставания в динамике, говорится в обзоре инвестбанка. "ФосАгро" пятый квартал подряд показало двузначный рост продаж: в 3к20 объемы увеличились на 10% г/г, исходя из чего компания... читать дальше
.21 октября 2020 года 14:04
Julius Baer повышает трехмесячный прогноз по ценам на природный газ до 3,25 долл. США за миллион БТЕ
Julius Baer повышает трехмесячный прогноз по ценам на природный газ до 3,25 долл. США за миллион БТЕ, говорится в комментарии главного экономиста банка Норберта Рюкера. Прогноз в значительной степени связан с погодным фактором и зимним отопительным сезоном. Любое ярко выраженное раннее похолодание... читать дальше
.21 октября 2020 года 13:32
Покупка ОФЗ интересна лишь для получения премии к рынку, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. Спекулятивная стратегия покупки ликвидных бумаг с премией ко вторичному рынку на предшествующем аукционе себя оправдала и, скорее всего, будет успешной и на аукционе 21 октября, полагает аналитик банка... читать дальше
.21 октября 2020 года 12:48
Текущие цены акций "Газпрома" привлекательны для покупок, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Игоря Галактионова. В ходе распродаж в нефтегазовом секторе акции "Газпрома" практически вернулись к тем ценовым уровням, которые можно было наблюдать до формирования новой практики... читать дальше
.21 октября 2020 года 12:15
Аналитики Промсвязьбанка рекомендуют держать акции "Группы ЛСР" с целевой ценой 990 рублей за акцию, сообщается в обзоре банка. "Группа ЛСР" продемонстрировала рост продаж недвижимости (в январе-сентябре рост составил 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 66 млрд руб.),... читать дальше
.21 октября 2020 года 11:45
Москва. 21 октября. Рынок акций РФ утром в среду подрос вслед за фондовыми площадками США и Азии на фоне известий о прогрессе в переговорах законодателей США о пакете стимулирующих мер для экономики страны, подъем сдерживается снижением нефти и фондовой Европы; лидируют в росте акции ВТБ и Сбербанка. читать дальше
.21 октября 2020 года 11:36
Аналитики Альфа-банка полагают, что, как это ни парадоксально, но динамика цен на нефть напрямую связана с разработкой вакцины от коронавируса, говорится в обзоре главного экономиста банка Наталии Орловой. "Цены на нефть с начала лета торгуются в узком коридоре 40-45 долл./барр. Этот интервал... читать дальше
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