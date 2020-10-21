Рубль, вероятно, попытается пойти ниже отметки 77 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Подготовка экспортеров к налогам будет и далее поддерживать рубль, причем директор по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрий Полевой не исключает, что продажи будут нарастать по мере укрепления рубля, как это часто бывает. "Новости по обвинениям США к РФ по киберпреступлениям сильно рубль затронуть не должны. Он вплотную приблизился к отметке 77 руб./$1, и в среду вполне вероятны попытки пройти ниже", - отмечает Полевой в своем комментарии.