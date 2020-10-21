Промсвязьбанк ожидает роста индекса Мосбиржи в направлении 2825 пунктов

Учитывая умеренно-оптимистичный внешний фон, аналитики Промсвязьбанка ожидают в среду роста индекса Мосбиржи в направлении 2825 пунктов, говорится в комментарии банка.

"Индекс Мосбиржи во вторник показал рост на 0,3% и вернулся выше 2800 пунктов. Сильную динамику благодаря корпоративным новостям показали ВТБ (+6,8%) и ЛСР (+5,3%), а также отдельные фишки в финансовом и нефтегазовом секторах. Уверенно продолжают выглядеть металлурги. Сегодня отчитывается НЛМК, завтра – Северсталь и ММК. Учитывая умеренно-оптимистичный внешний фон, сегодня мы ждем рост индекса МосБиржи в направлении 2825 пунктов. Техническая картина при этом настраивает на вероятное коррекционное движение. Ухудшение ситуации на глобальных рынках к концу месяца может увести индекс в район 2750 пунктов и ниже", - отмечают эксперты банка.