Доллар/рубль может взять курс на 76,50 руб./$1 - "Велес Капитал"

Пара доллар/рубль во вторник преодолела поддержку 77,60 руб./$1 и в среду может взять курс на 76,50 руб./$1 (нижняя полоса Боллинджера дневного графика), ослабление доллара на Форекс играет в пользу российской валюты, говорится в комментарии инвесткомпании "Велес Капитал".

"Пара евро/рубль после пробоя 92 руб./EUR1 ушла ниже 91,50 руб./EUR1, но сила евро на мировых площадках будет мешать дальнейшей нисходящей коррекции (евро/доллар в среду стремится к пикам с сентября)", - отмечает аналитик Елена Кожухова.