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21 октября 2020 года 09:30

Brent - $42,87 за баррель

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду в основном повышаются. Цены на нефть эталонных марок в среду опускаются.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник, инвесторы следили за переговорами по новому пакету мер поддержки экономики.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о прогрессе в переговорах с Белым домом.

"Надеюсь, к концу дня мы будем знать, где мы находимся, - сказала она в интервью Bloomberg TV. - Но я настроена оптимистично".

По мнению основателя и руководителя исследований Fundstrat Global Advisors Тома Ли, в ближайшее время "важнее всего, возможно, следить за судьбой бюджетных стимулов".

"Хотя рынки могут придавать этому меньшее значение, поскольку сделка, скорее всего, будет достигнута после выборов, это важная сделка для тех американцев, у которых заканчивается срок выплаты пособия по безработице", - приводит его слова CNBC.

Оптимизм инвесторов также был связан с заявлением главы фармкомпании Moderna Inc. (SPB: MRNA) Стефана Банселя, который сказал The Wall Street Journal, что вакцина от коронавируса, разрабатываемая Moderna, может быть одобрена для применения в США уже в декабре.

Число домов, строительство которых было начато в США в сентябре, увеличилось на 1,9% относительно предыдущего месяца и составило 1,415 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в августе количество новостроек составляло 1,388 млн (падение на 7%), а не 1,416 млн (снижение на 5,1%), как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,4% с объявленного ранее августовского уровня - до 1,450 млн, сообщает MarketWatch. Респонденты Trading Economics ожидали 1,457 млн (повышение на 2,9%).

Рыночная стоимость Alphabet Inc. (SPB: GOOG) во вторник выросла на 1,4%, несмотря на то, что министерство юстиции США подало антимонопольный иск в отношении Google.

Трейдеры оценивали и очередную порцию отчетов американских компаний.

Акции International Business Machines (SPB: IBM) Corp. подешевели на 6,5%. Компания в третьем квартале незначительно увеличила чистую прибыль, несмотря на снижение выручки в условиях пандемии. Однако квартальная выручка IBM превзошла прогнозы аналитиков.

Котировки Paccar Inc. (SPB: PCAR) снизились на 0,8%. Производитель грузовиков отчитался о сокращении чистой прибыли в расчете на акцию в третьем квартале до $1,11 с $1,75 годом ранее, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне $0,99 на акцию.

Цена бумаг Lockheed Martin Corp. (SPB: LMT) снизилась на 3%. Военно-промышленный концерн в минувшем квартале увеличил чистую прибыль до $6,05 на акцию с $5,66 на акцию годом ранее, показатель совпал с прогнозами аналитиков. Выручка выросла на 8,7%, до $16,5 млрд, и превзошла ожидания экспертов.

Акции американской сети супермаркетов Albertsons Cos. Inc. прибавили в цене 5,8%. Компания сообщила, что ее скорректированная прибыль во втором финансовом квартале составила $0,6 на акцию при прогнозе экспертов на уровне $0,27 на акцию. Выручка увеличилась до $15,76 млрд с $14,18 млрд и также оказалась выше прогнозов.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 113,37 пункта (0,4%) и составил 28308,79 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 16,2 пункта (0,47%) - до 3443,12 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 37,61 пункта (0,33%) и составил 11516,49 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду в основном повышаются вслед за позитивной динамикой на американском рынке акций.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:52 МСК увеличился на 0,3%.

В число лидеров роста входят акции автопроизводителей Subaru Corp. и Nissan Motor Co., подорожавшие соответственно на 5% и 4,5%.

Между тем стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing опускается на 1,5%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:01 МСК снизился на 0,47%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,7%.

Наиболее существенно в ходе торгов в Гонконге растут котировки акций телекоммуникационных компаний China Unicom (+12,4%) и China Mobile (+3,5%). Кроме того, дорожают бумаги нефтепроизводителя CNOOC (+1,5%), банков CCB (+1,4%) и ICBC (+1,1%).

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. остается на уровне закрытия предыдущих торгов, онлайн-ритейлера Alibaba Group - повышается на 0,3%, производителя электроники Xiaomi Corp. - на 1,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 9:00 МСК поднялся на 0,45%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. не изменились, автопроизводителя Hyundai Motor Co. - снизились на 0,9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился по итогам торгов на 0,1% после снижения в ходе торгов.

При этом рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,6% и 1,2% соответственно.

Наиболее существенно подскочила цена акций упаковочной компании Orora - на 8%. Кроме того, подорожали на 0,8-1,6% бумаги банков Commonwealth Bank of Australia, Westpac, Australia & New Zealand Banking Group и National Australia Bank.

Розничные продажи в Австралии в сентябре сократились на 1,5% в помесячном выражении после падения на 4% в последний месяц лета, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные.

Цены на нефть эталонных марок в среду опускаются на данных Американского института нефти (API) о росте нефтяных запасов в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в среду составляет $42,87 за баррель, что на $0,29 (0,67%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,54 (1,3%), до $43,16 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $41,47 за баррель, что на $0,23 (0,55%) ниже уровня предыдущей сессии. Накануне декабрьский контракт прибавил в цене $0,64 (1,6%) и достиг $41,7 за баррель. Ноябрьский фьючерс на WTI, срок действия которого истек во вторник, завершил торги ростом на $0,63 (1,5%).

API во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 16 октября, выросли на 584 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 6 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,2 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на 1,9 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.

Давление на нефтяные цены также оказывают сообщения о росте добычи в Ливии. Как отмечает S&P Global Platts, добыча нефти и конденсата в стране за месяц выросла более чем в четыре раза - до 500 тыс. б/с. По информации источников агентства, в понедельник вечером возобновилась добыча на месторождении Абу-Аттифель, которая может достичь 70 тыс. б/с.

Однако рынок сохраняет оптимизм, рассчитывая, что ОПЕК+ пересмотрит запланированное увеличение добычи на 2 млн б/с, несмотря на отсутствие явных признаков подобных намерений после заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) 19 октября.

"Если рост добычи в Ливии и темпы восстановления спроса в мире станут проблемой для нефтяных цен, недавние вмешательства ОПЕК говорят о высокой вероятности ответных действий", - считает аналитик AxiCorp Стивен Иннс.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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