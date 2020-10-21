Ключевые события среды в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут отчётность компаний, Федрезерв и инфляция в РФ:

- НЛМК представит финансовую отчётность за 3К20, "Лента" и МХП — операционные показатели.

- В США выйдут "Бежевая книга" ФРС и еженедельная статистика Управления энергетической информации по запасам углеводородов в хранилищах.

- В России будут опубликованы еженедельные данные по инфляции.