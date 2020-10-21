Котировки Brent в среду, скорее всего, будут держаться в диапазоне $42,5-43,1/барр. - Sberbank CIB

Котировки Brent в среду, скорее всего, будут держаться в техническом диапазоне $42,5-43,1/барр. перед публикацией еженедельной статистики EIA, которая, как ожидается, будет неоднозначной, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. В случае дальнейшего прогресса при обсуждении помощи экономике США цена Brent может превысить $43,5/барр. и даже нацелиться на отметку $45/барр., полагают специалисты.

Эксперты Sberbank CIB считают, что в первой половине среды рубль может оказаться под давлением, однако ближе к вечеру, перед открытием рынка США, интерес к российской валюте могут проявить нерезиденты, и оптимизм, связанный с переговорами о новом стимулировании американской экономики, может подтолкнуть рубль к отметке 77 руб./$1.

Также аналитики указывают, что в среду возможно снижение доходности рублёвых ОФЗ, так как наблюдается глобальный спрос на локальные облигации развивающихся рынков. Инвесторы будут следить за аукционом Минфина по размещению пятилетних ОФЗ-26234. Если Минфин предложит значительную премию ко вторичному рынку, доходность рублевых бумаг может вырасти до уровней предыдущего закрытия, предполагают в Sberbank CIB.