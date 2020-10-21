Рубль в начале торгов в среду перейдет к консолидации - Промсвязьбанк

Утреннее снижение рынка энергоносителей может оказать некоторое давление на рубль в среду утром, однако для полноценного его снижения этого не хватит, при этом консолидация валют развивающихся стран у уровней вчерашнего закрытия настраивает на стабилизацию ситуации в рубле, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"На таком фоне в начале торгов мы ожидаем бокового движения пары доллар/рубль в районе 77,3 руб./$1. В дальнейшем, в случае стабильной внешней конъюнктуры, на фоне поддержки со стороны подготовки экспортеров к пику налоговых выплат рубль может попытаться продолжить укрепление и сделать еще один шаг к середине диапазона 75-77,5 руб./$1. Отметим, что переход в данный коридор произошел на фоне стабилизации внешних факторов, слабости доллара и усилении внутренней поддержки - рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. При этом сохраняются риски возвращения доллара выше 77,5 руб./$1", - указывает главный аналитик банка Богдан Зварич.